Ακόμη ένα σκάνδαλο έρχεται να αναστατώσει τη showbiz. Αυτή τη φορά, πρωταγωνίστρια είναι η «μαύρη γαζέλα» της πασαρέλας, Ναόμι Κάμπελ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, αλλά και μετά τη δική της παραδοχή, αποκαλύφθηκε σοβαρή κακοδιαχείριση κονδυλίων στο φιλανθρωπικό ίδρυμα του οποίου ήταν επικεφαλής.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, μετά από έρευνα της Επιτροπής Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, φαίνεται ότι η Ναόμι «έτρωγε» με... χρυσά κουτάλια σε πεντάστερα ξενοδοχεία και σπα με χρήματα του ιδρύματός της! Η Κάμπελ «έσπασε» τη σιωπή της, δηλώνοντας άγνοια για ό,τι συνέβαινε στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Fashion For Relief που ίδρυσε το 2005.

«Το ψάχνουμε και εμείς καθώς δεν είχα έλεγχο του ιδρύματος. Εμπιστεύτηκα τη λειτουργία της σε έναν δικηγόρο οπότε τώρα ψάχνουμε να βρούμε τα γιατί και πώς, καθώς ό,τι κάνω και ό,τι χρήματα βγάζω πηγαίνουν σε φιλανθρωπίες», δήλωσε η ίδια.

Η Ναόμι Κάμπελ, ίδρυσε τη Fashion For Relief, μια φιλανθρωπική οργάνωση που συνδύαζε τη μόδα και τη φιλανθρωπία, το 2005, αλλά έπειτα από έρευνα της Επιτροπής Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, αποκαλύφθηκε ότι μόλις ένα μικρό ποσοστό των χρημάτων πήγαινε για καλό σκοπό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η εταιρεία να διαλυθεί και να διαγραφεί από το μητρώο φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sky News», η Κάμπελ εμφανίζεται να χρησιμοποίησε κεφάλαια του φιλανθρωπικού ιδρύματος για να πληρώσει τη διαμονή της σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στις Κάννες, καθώς και θεραπείες σπα, υπηρεσία δωματίου και τσιγάρα.

Το διάσημο μοντέλο ήταν μία από τους τρεις διαχειριστές της φιλανθρωπικής οργάνωσης που αποκλείστηκαν, ως αποτέλεσμα της έρευνας. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται να είναι διαχειριστές ή να κατέχουν ανώτερο διοικητικό ρόλο σε οποιαδήποτε φιλανθρωπική οργάνωση στην Αγγλία και την Ουαλία κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού.

Σύμφωνα με την έρευνα, από τα κεφάλαια του ιδρύματος η Κάμπελ πλήρωσε 14.800 ευρώ για ένα ταξίδι από το Λονδίνο στη Νίκαια της Γαλλίας για τη μεταφορά έργων τέχνης και κοσμημάτων, στο πλαίσιο εκδήλωσης στις Κάννες το 2018. Επίσης, δόθηκαν 9.400 ευρώ από τα φιλανθρωπικά κονδύλια για της διαμονή της σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων. Επιπλέον, το μοντέλο δαπάνησε 7.940 ευρώ σε σπα.

Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε ότι οι διαχειριστές ανέφεραν ότι τα έξοδα των ξενοδοχείων συνήθως καλύπτονται από δωρητή της οργάνωσης, επομένως δεν επιβαρύνουν το ίδρυμα, αλλά απέτυχαν να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία που να το αποδεικνύει αυτό.



