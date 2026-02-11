Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αξιοποίησε την τεράστια ποπ κληρονομιά της, προχωρώντας στην πώληση των δικαιωμάτων του εμβληματικού μουσικού της καταλόγου σε μια συμφωνία που ήδη χαρακτηρίζεται ως ιστορική. Η 44χρονη ποπ καλλιτέχνις υπέγραψε συμφωνία με την κορυφαία εταιρεία Primary Wave, παραχωρώντας τα δικαιώματα παγκόσμιων επιτυχιών, ανάμεσά τους τα θρυλικά «Baby One More Time» και «Toxic».

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το TMZ, η συμφωνία ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου, με το ακριβές τίμημα να μην έχει γίνει γνωστό. Ωστόσο, πηγές του αμερικανικού μέσου τη χαρακτηρίζουν ως «συμφωνία-ορόσημο», με εκτιμήσεις που τη συγκρίνουν με την πώληση του καταλόγου του Τζάστιν Μπίμπερ, η οποία φέρεται να άγγιξε τα 200 εκατομμύρια δολάρια.

Άτομα από το περιβάλλον της τραγουδίστριας αναφέρουν ότι η Σπίαρς είναι απόλυτα ικανοποιημένη με την απόφασή της και γιορτάζει τη νέα αυτή σελίδα στη ζωή της περνώντας χρόνο με τους δύο γιους της, τους οποίους απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Kevin Federline.

Ο μουσικός κατάλογος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς θεωρείται ευρέως ένας από τους πιο εμπορικά ισχυρούς στη σύγχρονη ποπ ιστορία. Από το ντεμπούτο της το 1999 με το «Baby One More Time», το οποίο πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έμεινε δύο εβδομάδες στο Νο1 του Billboard Hot 100, η Spears έχτισε μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες.

Συνολικά μετρά:

11 singles στο Νο1

Πάνω από 30 τραγούδια στο Top 10

9 στούντιο άλμπουμ

Πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ παγκοσμίως

Επιτυχίες όπως τα «Oops!… I Did It Again», «Gimme More» έχουν «πουλήσει» τρελά, ενώ ο κατάλογός της συνεχίζει να αποφέρει τεράστια έσοδα μέσω streaming, ραδιοφώνου, ταινιών, διαφημίσεων και πλατφορμών όπως το TikTok.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ακολουθεί το παράδειγμα μεγάλων ονομάτων όπως οι Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young, Shakira, Sting, Phil Collins και οι KISS, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν πουλήσει τους μουσικούς τους καταλόγους σε συμφωνίες εκατοντάδων εκατομμυρίων. Η ίδια η Primary Wave έχει επενδύσει δυναμικά σε τέτοιες συμφωνίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Stevie Nicks, η οποία πούλησε το 80% του καταλόγου της το 2020, σε μια συμφωνία που τότε αποτιμήθηκε κοντά στα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Η πώληση του καταλόγου έρχεται σε μια περίοδο έντονης προσωπικής φόρτισης για την ίδια. Τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη της 13χρονης κηδεμονίας που ασκούσε κυρίως ο πατέρας της, Jamie Spears, η τραγουδίστρια επανήλθε με σκληρές δηλώσεις κατά της οικογένειάς της.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι «φοβάται» την οικογένειά της και ότι είναι «τυχερή που είναι ζωντανή», κατηγορώντας τους συγγενείς της πως την απομόνωσαν και δεν ανέλαβαν ποτέ την ευθύνη για όσα συνέβησαν. «Μπορούμε να συγχωρούμε, αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, αποκάλυψε και μια νέα περιπέτεια υγείας, εξηγώντας ότι δεν μπορεί να χορέψει προσωρινά λόγω δύο καταγμάτων στο δάχτυλο του ποδιού, λίγους μόλις μήνες μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό στο πόδι της.

Πηγή: skai.gr

