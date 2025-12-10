Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φαινόταν ατημέλητη καθώς απολάμβανε μια ανέμελη μέρα στη θάλασσα με έναν μυστηριώδη άνδρα στο πλευρό της. Η 44χρονη τραγουδίστρια του «Toxic» φωτογραφήθηκε να επιβιβάζεται σε ένα γιοτ με έναν άνδρα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Baja California Sur, του Μεξικού. Σε φωτογραφίες που δημοσιεύει η «Daily Mail», η καλλιτέχνις φαίνεται να επιβιβάζεται στο σκάφος, έχοντας δίπλα της τον συγκεκριμένο άνθρωπο.

Ο συνταξιδιώτης της -ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα με τατουάζ στα χέρια- ακολουθούσε τη Σπίαρς με μια τσάντα στο χέρι. Ωστόσο, σε ένα βίντεο που έχει διαγραφεί από το Instagram της, η Σπίαρς είπε ότι ο άνδρας που ήταν μαζί της ήταν ο ξάδελφός της και όχι ο φίλος της. Στο βίντεο, φίλησε τον άντρα δύο φορές. Η 44χρονη ποπ σταρ έχει καταγράψει τα ταξίδια της στο εξωτερικό πολλές φορές στα social media.

Η τραγουδίστρια φαίνεται να αισθάνεται τεράστια πίεση στην Καλιφόρνια και αναζητά ένα νέο μέρος για να εγκατασταθεί. Η τελευταία αναφορά ήρθε λίγο μετά την εμφάνιση της δημιουργού του «Baby One More Time» να φεύγει από ένα μπαρ στο Λος Άντζελες με ατημέλητη εμφάνιση, ενώ η οικογένειά της εξέφρασε την ανησυχία της για την καταστροφική πορεία της σταρ.

Επίσης, πριν από λίγο καιρό, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά «παράξενων» αναρτήσεων και μια δημόσια σύγκρουση με τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος πρόσφατα εξέδωσε ένα βιβλίο με τις αναμνήσεις του με τίτλο «You Thought You Knew». Η εφημερίδα «The Sun» ισχυρίζεται ότι ένας από τους λόγους για την πιθανή μετακόμισή της είναι ότι φοβάται ότι ο πατέρας της και οι γιοι της σχεδιάζουν να παρέμβουν στη ζωή της, μετά τη λήξη της 13ετούς κηδεμονίας της το 2021.

Britney Spears looked disheveled as she enjoyed a carefree day at sea with a mystery man by her side. 🔗 https://t.co/luGvPYOPgG pic.twitter.com/wWFbWGp5mm — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 9, 2025

Για περισσότερο από μια δεκαετία, η Σπίαρς ζούσε υπό ένα καθεστώς που θα ζήλευε ακόμη και μυθιστόρημα δυστοπίας: δεν είχε δικαίωμα να οδηγεί, να διαχειρίζεται τα οικονομικά της, ούτε να αποφασίζει για το σώμα της. Το κίνημα #FreeBritney άλλαξε τη ροή της ιστορίας. Το 2021, ένα δικαστήριο του Λος Άντζελες απελευθέρωσε τη Μπρίτνεϊ, τερματίζοντας ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα νομικά καθεστώτα στην ιστορία της αμερικανικής showbiz. «Επιτέλους, μπορώ να αναπνεύσω, αλλά δεν ξέρω πώς να ζήσω ελεύθερη πια», είχε δηλώσει η ίδια. Ωστόσο, οι σχέσεις της με την οικογένειά της παραμένουν βαθιά τραυματισμένες.

Πηγή: skai.gr

