Κριός

Αλλαγές που προετοιμάζονται ήδη θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους στη ζωή σας στο επόμενο διάστημα. Ο Κρόνος ακολουθεί τον Ποσειδώνα και εγκαθίσταται στο ζώδιό σας αναμορφώνοντας πολλές από τις ανάγκες και τις συνήθειές σας. Αναζητήστε, εργασία αν δεν έχετε, δραστηριοποιηθείτε για μία προαγωγή ή αύξηση και προσέξτε την εντύπωση που μπορεί να δημιουργήσουν ενέργειες ή συζητήσεις στο επαγγελματικό σας περιβάλλον. Αισθηματικά, επίσης, όλα φαίνονται αισιόδοξα παρ΄ όλο που έχετε ακόμη αρκετούς ενδοιασμούς για μία σχέση σας.

Ταύρος

Οικονομικά, η περίοδος αυτή είναι λίγο ασαφής. Αρκετά πρέπει να διευθετηθούν ή να προβλεφθούν. Ένας τομέας που ακόμη βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, είναι ο αισθηματικός. Πρέπει να δεχθείτε ή να απορρίψετε μία σχέση και αυτό πρέπει να γίνει μετά από ώριμη σκέψη και όχι με αγχώδης συνθήκες. Η εβδομάδα σας βοηθά να ξεκαθαρίσετε σκέψεις και αισθήματα, να διατηρήσετε προνόμια, αλλά και να προσπαθήσετε να βελτιώσετε τα οικονομικά σας. Η μέρα των ερωτευμένων σας βρίσκει έτοιμους να κάνετε ένα τολμηρό βήμα.

Δίδυμοι

Οι δυσκολίες δεν πέρασαν και οι υποχρεώσεις σας υπάρχουν ακόμη. Δεν φθάνει το γεγονός να μην δημιουργήσετε άλλες, αλλά πρέπει να τακτοποιήσετε όλες τις εκκρεμότητες σας όσο γίνεται πιο αποφασιστικά. Οι οιωνοί όμως είναι θετικοί καθώς ο Κρόνος παύει να σας παιδεύει τόσο όσο πριν. Η είσοδός του στο ζώδιο του Κριού το Σάββατο σηματοδοτεί το ξεκίνημα ενός νέου κύκλου ζωής που θα εξελιχθεί γρηγορότερα και αποδοτικότερα. Αισθηματικά, όλα φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Με την προϋπόθεση ότι δεν θα είστε πολύ αισιόδοξοι και ότι δεν θα γίνουν αφορμή αυτές οι υποθέσεις να παραμελήσετε άλλα σημαντικά.

Καρκίνος

Παρόλο το άγχος και την νευρικότητα σας όλα πηγαίνουν καλύτερα. Προσπαθήστε να δείτε καθαρά αυτή την βελτίωση και να μην δίνετε διαστάσεις σε λεπτομέρειες που δεν έχουν σημασία. Το πιο σημαντικό που έχει βελτιωθεί είναι η αισθηματική σας ζωή. Η μέρα των ερωτευμένων θεωρείται ιδιαίτερα σημαδιακή καθώς αλλάζει η θέση του Κρόνου από τους Ιχθύς στον Κριό. Ελευθερώνονται λοιπόν οι καλές επιρροές του Δία που παραμένει στο ζώδιό σας μέχρι λίγο πριν τα φετινά σας γενέθλια. Τολμήστε λοιπόν, οργανώστε τις δραστηριότητές σας και ακολουθήστε τις επιθυμίες σας. Θα δικαιωθείτε!

Λέων

Επαγγελματικά, είναι σαφές ότι μπαίνετε σε μία φάση ανόδου καθώς οι δυσκολίες που φαίνονται αξεπέραστες υποχωρούν σιγά – σιγά. Αισθηματικά, έχετε ευκαιρίες τώρα να διορθώσετε πολλά "κακώς κείμενα", επωφελούμενοι και από τη γιορτή των ερωτευμένων το Σάββατο. Τα πρέπει του Κρόνου μετατίθενται στο ζώδιο του Κριού, θέση που ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω σας. Οι γεννημένοι στις αρχές του ζωδίου σας ευνοείστε σε προβολή ή ανάδειξη ταλέντων σε τομείς που σας ενδιαφέρουν. Οικονομικά θα κάνετε ωφέλιμα έξοδα.

Παρθένος

Οι ευκαιρίες να προωθήσετε την καριέρα σας είναι πολλές, τώρα που ο Κρόνος σας αφήνει ελεύθερο το πεδίο δράσης μετά από σχεδόν μια τριετία. Θα χρειαστείτε ένα μικρό διάστημα αναπροσαρμογής και ξεμουδιάσματος, αφήνοντας κάποιες λεπτομέρειες της καθημερινότητάς σας στην άκρη. Η μέρα των ερωτευμένων είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δείξετε τη καλή σας διάθεση, να χαρείτε τη συντροφιά του ανθρώπου που είναι δίπλα σας, ή να παρουσιάσετε έξυπνα μια σας εργασία. Επίσης, μία αλλαγή συνθηκών, τόπου διαμονής ή εργασίας είναι μέσα στο πρόγραμμα.

Ζυγός

Μην αφήσετε να περάσουν ανεκμετάλλευτες οι ευκαιρίες που θα σας δώσει μία συζήτηση ή γνωριμία σχετική με την εργασία σας. Αισθηματικά, τίποτα δεν φαίνεται να πηγαίνει άσχημα. Αντίθετα πολλοί, θα αποφασίσετε τώρα ένα γάμο και, άλλοι, θα γνωρίσετε τον άνθρωπο που θα παίξει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ζωή σας. Το τέλος αυτής της εβδομάδας σηματοδοτεί τη μετάβαση του Κρόνου στο απέναντί σας ζώδιο του Κριού, γεγονός που δικαιώνει τις επιλογές σας και σας κάνει πιο καίριους και εύστοχους στις κινήσεις και στις επιλογές σας.

Σκορπιός

Η εβδομάδα σηματοδοτεί αλλαγή κλίματος στα προσωπικά και επαγγελματικά σας . Ο Κρόνος μετακινείται στο ζώδιο του Κριού, χώρο στον οποίο βρίσκεται ήδη ο Ποσειδώνας. Να είστε προσεκτικοί απέναντι σε εκείνους οι οποίοι σας προτείνουν συμφωνίες, ή οικονομικές τοποθετήσεις. Επαγγελματικά, προβλέπεται δραστηριότητα, ένταση αλλά και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να επιδιώξετε νέους στόχους, επεκτάσεις και αλλαγές. Όσοι ταλαιπωρηθήκατε αισθηματικά, θα διαπιστώσετε ότι δεν άξιζε τον κόπο και ότι οι χαμένοι δεν ήσασταν εσείς, αλλά εκείνοι που σας πίκραναν.

Τοξότης

Η εβδομάδα θεωρείται ιδιαίτερα μεταβατική για τους περισσότερους από εσάς. Ο Κρόνος σας αφήνει ήσυχους επιτέλους μετά από ένα μακρύ διάστημα ταλαιπωριών και περιορισμών. Έχετε κάθε λόγο να γιορτάσετε την ημέρα των ερωτευμένων χαρίζοντας χαμόγελα και αισιοδοξία, ιδιαίτεροι οι γεννημένοι τις πρώτες μέρες του ζωδίου σας. Επαγγελματικά, ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται πως προχωράτε στο δρόμο μιας γενικής ανόδου. Οικονομικά, όλα επίσης βελτιώνονται. Αλλά και στα αισθηματικά η γοητεία σας φαίνεται αυξημένη. Οι κόποι σας δεν πήγαν χαμένοι.

Αιγόκερως

Ο κυβερνήτης σας Κρόνος μετακινείται αυτήν την εβδομάδα στο ζώδιο του Κριού και αρχίζει σιγά – σιγά να σας προβληματίζει ποια θα είναι η στρατηγική σας στην επιδίωξη των στόχων σας. Σε κάποια θέματα χρειάζεται να πάρετε γρήγορες αποφάσεις ενώ σε άλλα θα χρειαστείτε την αρωγή τρίτων. Η μέρα των ερωτευμένων σας δίνει την ευκαιρία να εκφράσετε συναισθήματα αλλά και να δώσετε εξηγήσεις που η προσοχή σας ήταν ολοκληρωτικά απορροφημένη από τα πρακτικά και οικονομικά σας θέματα. Τώρα συνειδητοποιείτε την οριστική αποδέσμευση σας από το παρελθόν.

Υδροχόος

Ο μήνας των γενεθλίων αρκετών από εσάς εξελίσσεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Κρόνος μετακινείται από τον τομέα των οικονομικών σας στον τομέα της επικοινωνίας, της απόκτησης ειδικότητας και στις προσωπικές σχέσεις με άλλους που βρίσκονται στο περιβάλλον σας. Η μέρα των ερωτευμένων σας επιτρέπει να εκφράσετε συναισθήματα, να διορθώσετε αυτά που σας ενοχλούν αλλά και να κάνετε μια βαθειά ενδοσκόπηση στον εαυτό σας. Η ρουτίνα είναι κάτι που δεν σας ταιριάζει αλλά προσέξτε τις αλλαγές που κάνετε ώστε αντί να ξαφνιάζουν τους άλλους, να τους συναρπάζουν.

Ιχθύς

Είστε από τους πλέον ευνοημένους αυτής της χρονιάς καθώς ο Κρόνος εγκαταλείπει αυτό το Σάββατο το ζώδιό σας, μετά από παραμονή δυο και πλέον ετών. Η μέρα των ερωτευμένων λοιπόν βελτιώνει τη διάθεσή σας, ανανεώνει τον ψυχισμό σας και σας βοηθά να επιστρέψετε στην αισιοδοξία. Πιστέψτε στην καλή σας τύχη, αποστασιοποιηθείτε από ανθρώπους που σας ταλαιπώρησαν και κάντε το επόμενο βήμα στη ζωή σας. Επιδιώξτε να ξεκουραστείτε, να αλλάξετε παραστάσεις και να φτάσετε πάλι την ενέργειά σας σε υψηλά και αυτάρκη επίπεδα.

Πηγή: skai.gr

