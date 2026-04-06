Πιο ευτυχισμένη από ποτέ η Τζένιφερ Άνιστον – Η τρυφερή selfie με τον σύντροφό της

Η Τζένιφερ Άνιστον φαίνεται να ζει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, με τη σχέση της με τον Τζιμ Κέρτις να δυναμώνει όλο και περισσότερο. Το ζευγάρι, που είναι μαζί από πέρυσι, εξελίσσεται γρήγορα σε ένα από τα πιο αγαπημένα του Χόλιγουντ και αυτή τη φορά η ηθοποιός έδωσε στους θαυμαστές της μια σπάνια ματιά στην προσωπική της ζωή.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άνιστον μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες από την καθημερινότητά της, στο πλαίσιο μιας πασχαλινής ανάρτησης.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, ξεχώρισε μια τρυφερή selfie με τον σύντροφό της, όπου οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, δείχνοντας απόλυτα ευτυχισμένοι. Η ανάρτηση περιλάμβανε και μια δεύτερη φωτογραφία του Κέρτις, να χαλαρώνει στον καναπέ με τον σκύλο του στην αγκαλιά.

«Sunday dump day!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα. Έχουν περάσει περίπου πέντε μήνες από τότε που η Άνιστον έκανε τη σχέση τους επίσημη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, σε πρόσφατη ανάρτηση για τα γενέθλια του συντρόφου της, δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια την αγάπη της, γράφοντας: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Σε λατρεύω».

Από την πλευρά του, ο Κέρτις μοιράστηκε στιγμές από το πάρτι γενεθλίων του, σημειώνοντας: «Αν αυτό είναι όνειρο, δεν θέλω να ξυπνήσω». Το ζευγάρι έχει ήδη κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση σε μεγάλη εκδήλωση, στο «Women In Hollywood» του «Elle», στο Λος Άντζελες, όπου εντυπωσίασαν με τις κομψές εμφανίσεις τους. Εκεί, ο στενός φίλος της ηθοποιού, Άνταμ Σάντλερ, δεν έκρυψε τη χαρά του βλέποντάς τη ερωτευμένη. Παράλληλα, οι δυο τους έχουν εμφανιστεί μαζί σε διακοπές στη Μαγιόρκα, παρέα με τον Τζέισον Μπέιτμαν και φίλους, ενώ σύμφωνα με πηγές κάνουν τα πάντα μαζί.

Οι φήμες για το πόσο σοβαρή είναι η σχέση τους ενισχύθηκαν όταν εθεάθησαν να αναζητούν μαζί διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη. Το ακίνητο που επισκέφθηκαν βρίσκεται στην Park Avenue και προσφέρει πολυτελείς παροχές. Σύμφωνα με πηγές, η Άνιστον γνωρίζει καλά ότι το κοινό πάντα ήθελε να τη δει ευτυχισμένη στην προσωπική της ζωή και τώρα που αυτό συμβαίνει, δεν διστάζει να το μοιραστεί.

Πηγή: skai.gr

