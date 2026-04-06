Ζώδια: Οι απαντήσεις του Κώστα Λεφάκη για τις επόμενες ημέρες – Δύσκολη η Μεγάλη Εβδομάδα

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η Μεγάλη Εβδομάδα θα είναι αρκετά επεισοδιακή και κουραστική για τους περισσότερους. Χρειάζεστε πρόνοια και σωστό υπολογισμό για το συντονισμό διαφορετικών υποθέσεων που θα σας απασχολήσουν. Το παρασκήνιο συνεχίζει να παίζει ένα περίεργο ρόλο. Τα χρήματα δεν θα είναι επαρκή όσο υπολογίζατε και πάρτε μέτρα ασφάλειας. Ωστόσο δεν θα λείψουν οι καλές στιγμές, η προσφορά αγαπημένων προσώπων και η εκδοχή μιας αιφνίδιας ψυχαγωγίας τη μέρα του Πάσχα.

Ταύρος

Από ένστικτο θα κινηθείτε εκ του ασφαλούς. Τα εμπόδια που τυχόν προκύψουν έχουν σκοπό να σας προστατεύσουν από ταλαιπωρίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα κουραστείτε αλλά ο αγώνας σας θα αποδώσει οικονομικά. Όσοι προγραμματίζετε να ταξιδέψετε, φροντίστε να έχετε εναλλακτικές. Οι τελευταίες μέρες θέλουν ιδιαίτερη προσοχή με προϋπόθεση την αποφυγή ριψοκίνδυνων εγχειρημάτων και κινήσεων που δεν έχουν λογική. Τη μέρα του Πάσχα ο Δίας με την Αφροδίτη σε συνδυασμό θα σας βοηθήσουν να περάσετε από ευχάριστα, έως εξαιρετικά.

Δίδυμοι

Κλείνετε ένα δύσκολο κύκλο αυτές τις μέρες. Τη Παρασκευή ο Άρης φεύγει από τους Ιχθύες αφήνοντας μόνο του εκεί τον Ερμή. Προσπαθήστε να μην επηρεαστείτε από γνώμες και προτάσεις και καταλήξετε κάπου που δεν θα περάσετε καλά. Αφήστε το ένστικτό σας να σας οδηγήσει εκεί που πρέπει να πάτε, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να μείνετε εντός και επί τα αυτά. Το τελικό καλό θα προκύψει την τελευταία στιγμή. Αποφύγετε να δώσετε υποσχέσεις που δεν θα είναι σοβαρές. Οικονομικά και συναισθηματικά δεν θα περάσετε άσχημα.

Καρκίνος

Το κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας είναι σύνθετο από κάθε άποψη. Οι καλές όψεις εναλλάσσονται με δύσκολες, Είστε από τα ζώδια που βρίσκεστε εκτεθειμένοι τις τελευταίες μέρες γι αυτό φροντίστε να πάτε κάπου που θα περάσετε σίγουρα καλά, χωρίς ταλαιπωρία. Στις αποφάσεις που θα πάρετε για τη δουλειά σας, ή για άλλα πράγματα, καλό είναι να μην υπάρχει συμμετοχή του συναισθήματος. Μείνετε επιφυλακτικοί σε εντυπωσιακές γνωριμίες της στιγμής. Τέλος, δείξτε κατανόηση στην καταπίεση που θα υποστείτε από τους δικούς σας.

Λέων

Συγκριτικά με άλλους θα περάσετε καλύτερα χάρη μιας μεγαλύτερης εύνοιας που έχετε αυτή την περίοδο, αλλά και ενός χαρακτήρα που υποσκελίζει εύκολα τα εμπόδια και τους κουραστικούς ανθρώπους. Θα εφαρμόσετε τα σχέδια που έχετε κάνει από καιρό, θα πάτε εκεί που σας αρέσει πολύ και στο τέλος θα περάσετε όμορφα και απολαυστικά. Οι εξαιρέσεις στον κανόνα δεν θα λείψουν, ευτυχώς όμως θα είναι λίγες. Στο μεταξύ μη παρασύρεστε σε περιττά έξοδα και μην αμελείτε επαγγελματικές υποχρεώσεις, με άλλοθι τις μέρες των εορτών.

Παρθένος

Κατά ένα περίεργο τρόπο θα ταυτιστείτε με τις μέρες του αγίου δράματος. Υπεύθυνοι γι αυτό θα είναι ο Άρης και ο Ερμής. Αισθηματικές και κοινωνικές σχέσεις θα συνεχίσουν να σας ταλαιπωρούν. Προσπαθήστε να κάνετε αναγκαίες υπερβάσεις και επιλέξτε κάτι εντελώς διαφορετικό από ότι συνηθίζετε, για να περάσετε όμορφα το Πάσχα. Συνειδητοποιήστε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν αλλάζουν με τίποτα και είναι λάθος σας να συνεχίζετε να προσπαθείτε να τους πείσετε. Μην επιμένετε να σας ακολουθήσουν όσοι αρνούνται να το κάνουν.

Ζυγός

Και για σας είναι διχασμένα τα πράγματα και τα πνεύματα στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Πρώτα από όλα, το γενικότερο κλίμα που επικρατεί συνεχίζει να σας επηρεάζει αρνητικά. Δεύτερον, θα υπάρξουν ενδιαφέρουσες προτάσεις, αλλά θα ταλαντευτείτε για να πάρετε την τελική απόφαση. Ο τομέας της εργασίας θα σας παιδέψει αρκετά, οι φίλοι όμως και οι αγαπημένοι σας θα σας προκαλέσουν με ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις. Ακολουθήστε τους και δεν θα μετανιώσετε.

Σκορπιός

Συγκριτικά με άλλους θα εξυπηρετηθείτε και από ένστικτο οι επιλογές σας θα είναι επιτυχείς και ευχάριστες. Η ανάγκη σας να είστε με αγαπημένα πρόσωπα θα καλυφθεί. Πρόσκαιρες δυσκολίες θα ξεπεραστούν γρήγορα. Η Αφροδίτη στον Ταύρο δίνει εγγυήσεις να περάσετε ευχάριστα το Πάσχα. Ο Ερμής θα συμβάλλει στην αφοσίωση των άλλων στο πρόσωπό σας, ή της επιρροής σας στις δικές τους αποφάσεις. Μέσα σε όλα φανείτε προνοητικοί στη διαχείριση των χρημάτων και αποφύγετε το δανεισμό.

Τοξότης

Στο μεγαλύτερο μήκος της εβδομάδας συνεχίζει να σας απασχολεί το σπίτι και οι άνθρωποί του. Ακόμη κι εσείς που θα ταξιδέψετε ή θα μετακινηθείτε, δεν θα απαλλαγείτε από τη έγνοιά τους. Αναγκαστικά θα ξεβολευτείτε από κάποιες συνήθειες αλλά στο τέλος θα περάσετε ευχάριστα εκεί που θα βρεθείτε. Η Άνοιξη και πέρα από το Πάσχα φαίνεται να σας επηρεάζει πολύ καθώς νιώθετε ένα αίσθημα ανανέωσης και την έμπνευση να κάνετε καινούρια πράγματα από εδώ και πέρα.

Αιγόκερως

Ως συνήθως θα ακολουθήσετε τη παράδοση και ότι αυτή συνεπάγεται. Θα υπάρξουν καλές στιγμές, θα υπάρξουν όμως και δύσκολες. Είστε εκείνοι που θα πρωτοστατήσετε προκειμένου και οι δικοί σας φίλοι να χαρούν μαζί σας. Στο μεταξύ ελέγχετε την νευρικότητά σας και φανείτε ιδιαίτερα προνοητικοί στις κινήσεις σας τις τελευταίες μέρες αυτής της εβδομάδας. Τέλος κρατήστε αποστάσεις από μέρη και ανθρώπους που δεν νιώθετε ασφαλείς μαζί τους να περάσετε καλά το Πάσχα.

Υδροχόος

Θα σας βοηθήσει περισσότερο ο χαρακτήρας σας παρά οι ουράνιοι παράγοντες, καθώς έχετε τη δύναμη να αναμετριέστε με το πεπρωμένο και να βρίσκετε εναλλακτικές φυγής και απομάκρυνσης από δυσάρεστες, ή ενοχλητικές καταστάσεις. Όλο αυτό σημαίνει ότι θα περάσετε καλά γιατί η δύναμη της θέλησής σας θα είναι ισχυρή για να πετύχετε αυτό που θέλετε. Πρακτικά μην αγνοείτε τους νόμους της λογικής και συναισθηματικά μη βάζετε ανέφικτους στόχους. Ταξίδια, έστω και της τελευταίας στιγμής, θα αποδειχτούν επιτυχή για τη μέρα του Πάσχα.

Ιχθύς

Συνεχίζετε να είστε οι πρωταγωνιστές της τρέχουσας εποχής. Ο Ερμής θα παίξει σημαντικό ρόλο σε όλη την πορεία αυτής της εβδομάδας, θα σας απαλλάξει από δύσκολους ανθρώπους και θα σας σώσει από λάθη επιλογής για να σας οδηγήσει κάπου που θα ξεκουραστείτε αλλά και άλλο τόσο θα ψυχαγωγηθείτε. Η Αφροδίτη παραμένει σύμμαχός σας στα ερωτικά και συμβάλλει έτσι ώστε τα καπρίτσια σας να γίνουν αποδεκτά από τους άλλους. Ευνοούνται ταξίδια πάσης φύσεως για τον εορτασμό του Πάσχα, αλλά θα είναι καλό να μην οδηγηθείτε σε υπερβολές και ακρότητες αυτής της εκδοχής.

Πηγή: skai.gr

