Η Βέρα Γουάνγκ κατάφερε να γίνει viral και να μονοπωλήσει τις συζητήσεις στα social media μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή της στο φετινό Met Gala, με χιλιάδες θαυμαστές να αδυνατούν να πιστέψουν την πραγματική της ηλικία.

Η θρυλική σχεδιάστρια μόδας, που έχει δημιουργήσει μερικά από τα πιο διάσημα νυφικά στον κόσμο για σταρ όπως η Βικτόρια Μπέκαμ, η Αριάνα Γκράντε και η Κιμ Καρντάσιαν, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με μια ιδιαίτερα τολμηρή δημιουργία που άφηνε ακάλυπτους τους κοιλιακούς της, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία δεν αποτελεί περιορισμό για το στιλ και τη λάμψη.

Πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσαν σοκαρισμένοι όταν έμαθαν την πραγματική της ηλικία. «Πώς γίνεται να είναι συνομήλικη της Μέριλ Στριπ;», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στο X, ενώ άλλος σχολίασε: «Δείχνει 40, όχι 76. Είναι αδύνατον».

Παρά τα διθυραμβικά σχόλια, δεν έλειψαν και εκείνοι που θεώρησαν ότι η εμφάνισή της ήταν «υπερβολικά νεανική» για την ηλικία της. Ωστόσο, οι περισσότεροι συμφώνησαν πως η Βέρα Γουάνγκ καταφέρνει πάντα να υποστηρίζει με αυτοπεποίθηση τις τολμηρές στιλιστικές επιλογές της. Η ίδια έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θεωρεί τον ηλικιακό ρατσισμό «ξεπερασμένο» και πιστεύει πως οι άνθρωποι πρέπει να συνεχίζουν να εξελίσσονται σε κάθε στάδιο της ζωής τους.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο BBC είχε αποκαλύψει ότι το «μαγικό ελιξίριο» της νεανικής της εικόνας είναι η δουλειά, ο ύπνος και η αποφυγή του ήλιου. «Δεν έχω εμμονή με τη νεότητα», είχε πει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η συνεχής δημιουργικότητα και η εργασία τη βοηθούν να διατηρεί το μυαλό, το σώμα και την ψυχή της ενεργά.

Η Βέρα Γουάνγκ έχει επίσης προκαλέσει αίσθηση στο παρελθόν αποκαλύπτοντας τις μάλλον… απροσδόκητες διατροφικές της συνήθειες. Η διάσημη σχεδιάστρια έχει παραδεχτεί ότι αγαπά το McDonald’s, τα donuts και τα κοκτέιλ με βότκα. «Τρώω McDonald’s σχεδόν κάθε μέρα για εβδομάδες και μετά αλλάζω», είχε δηλώσει στο μέσο «Page Six», ενώ έχει εξομολογηθεί ότι λατρεύει τα γεμιστά donuts. Παράλληλα, έχει αναφέρει ότι ένα κοκτέιλ με βότκα μετά τις πέντε το απόγευμα αποτελεί μέρος της καθημερινής της ρουτίνας, μαζί με περίπου εννέα ώρες ύπνου κάθε βράδυ.

