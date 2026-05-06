Tina Knowles: «Δάκρυσα βλέποντας την Blue Ivy στο Met Gala»

Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Η Tina Knowles δήλωσε ενθουσιασμένη για το ντεμπούτο της εγγονής της στο φετινό Met Gala. Η 14χρονη Blue Ivy Carter συνόδευσε τους διάσημους γονείς της Beyoncé και Jay-Z, φορώντας μία εντυπωσιακή λευκή δημιουργία του οίκου Balenciaga με φουσκωτό τελείωμα και κορσέ, την οποία συνδύασε με ένα bomber jacket στο ίδιο ύφος.

Η συγγραφέας του «Matriarch» καλεσμένη στην εκπομπή «Today» μοιράστηκε τα συναισθήματά της όταν είδε την οικογένειά της να δίνει το παρών στο σημαντικότερο κόκκινο χαλί του κόσμου. «Θεέ μου συγκινήθηκα πραγματικά» εξομολογήθηκε.

«Ήταν κάπως νοσταλγικό γιατί η Beyoncé έκανε το δικό της ντεμπούτο στο κόκκινο χαλί στα 15. Βλέποντας την Blue στα 14 της να στέκεται εκεί με τέτοια αυτοπεποίθηση και ομορφιά, δάκρυσα» συνέχισε.

Πέρα όμως από την οικογένειά της, η Knowles ξεχώρισε μερικές ακόμα εμφανίσεις που βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής. «Η Yu-Chi Lyra Kuo φορούσε ένα λευκό, αέρινο φόρεμα που ήταν το αγαπημένο μου», ανέφερε προσθέτοντας: «Μου άρεσαν πολλά, αλλά αυτό το λάτρεψα». Στις κορυφαίες επιλογές της συμπεριέλαβε επίσης τη μεταλλική δημιουργία Margiela της Rihanna, καθώς και το «εκπληκτικό» φόρεμα Balenciaga της Anok Yai.

Φυσικά, τις εντυπώσεις έκλεψε για ακόμη μια φορά η οικογένειά της. Μετά από απουσία 10 ετών από τον θεσμό, η Beyoncé επέστρεψε στο χαλί του Met Gala 2026 με ένα εκθαμβωτικό skeleton dress και μια μακριά, επιβλητική κάπα με φτερά δια χειρός Olivier Rousteing. Σύμφωνα με το Ε!Νews, η Queen Bey είχε το ρόλο της συμπροέδρου μαζί με την Nicole Kidman, τη Venus Williams και την Anna Wintour.

«Μου φαίνεται σουρεαλιστικό το γεγονός ότι η κόρη μου είναι εδώ», δήλωσε η σταρ στη Vogue για την κοινή της εμφάνιση με την Blue Ivy. «Είναι τόσο όμορφη. Είναι απίστευτο που μπορώ να μοιράζομαι αυτή τη στιγμή μαζί της και θεωρώ ότι δείχνει συγκλονιστική» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.