Μισέλ Ντόκερι: Μητέρα για πρώτη φορά η πρωταγωνίστρια του «Downton Abbey»

Με το ομορφότερο δώρο φαίνεται πως υποδέχτηκε το νέο έτος η Μισέλ Ντόκερι, καθώς η αγαπημένη πρωταγωνίστρια του «Downton Abbey» και ο σύζυγός της, Τζάσπερ Γουόλερ-Μπριτζ, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί. Σύμφωνα με το βρετανικό HELLO!, η σταρ εθεάθη σε χαλαρή έξοδο μαζί με τον σύζυγό της και το νέο μέλος της οικογένειας. Έδειχναν ιδιαίτερα ευτυχισμένοι, με τον Τζάσπερ Γουόλερ-Μπριτζ να μεταφέρει την κόρη τους σε μάρσιπο, ενώ έκαναν τις πρώτες αγορές της χρονιάς.

Η Ντόκερι ήταν ντυμένη casual, φορώντας ένα μαύρο παλτό, γκρι σκούφο και μπορντό κασκόλ. Παρόλο που η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την είδηση, το αυτοκόλλητο «Baby Onboard» (Μωρό στο αυτοκίνητο) που ήταν τοποθετημένο σε εμφανές σημείο στο αυτοκίνητό τους, μαρτυρούσε επίσης τον ερχομό του μωρού.

Michelle Dockery, 44, gives birth to first child with husband Jasper Waller-Bridge. https://t.co/3AqeQu2To1 — HELLO! (@hellomag) January 8, 2026

Σημειώνεται ότι η διάσημη ηθοποιός ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον περασμένο Σεπτέμβριο, στην πρεμιέρα της ταινίας «Downton Abbey: The Grand Finale» στο Λονδίνο, φορώντας μία εντυπωσιακή γαλάζια δημιουργία. Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω κοινών φίλων το 2019 και ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2023. Στην τελετή έδωσαν το «παρών» πολλοί συμπρωταγωνιστές της από το «Downton Abbey», ανάμεσά τους οι Λίλι Τζέιμς, Χιου Μπόνεβιλ και Λόρα Καρμάικλ.

Πηγή: skai.gr

