Μήπως γερνάς πριν την ώρα σου;

ολλοί από εμάς μπορεί να νιώθουμε είτε νεότεροι είτε μεγαλύτεροι από την πραγματική μας ηλικία. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η κατάσταση αυτή σχετίζεται έντονα με την υγεία του εγκεφάλου μας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο εγκέφαλος μπορεί να γερνάει με διαφορετικό ρυθμό από την ηλικία του σώματος.

Ανάλογα με τη διατροφή, τον τρόπο ζωής και τη γενική κατάσταση της υγείας σου, η πραγματική «ηλικία» του εγκεφάλου μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Δες παρακάτω τα σημάδια που μπορεί να υποδεικνύουν ότι ο εγκέφαλός σου γερνάει πρόωρα.

