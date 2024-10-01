Λογαριασμός
Μήπως γερνάς πριν την ώρα σου;

Τα σημάδια που το «μαρτυρούν»

ολλοί από εμάς μπορεί να νιώθουμε είτε νεότεροι είτε μεγαλύτεροι από την πραγματική μας ηλικία. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η κατάσταση αυτή σχετίζεται έντονα με την υγεία του εγκεφάλου μας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο εγκέφαλος μπορεί να γερνάει με διαφορετικό ρυθμό από την ηλικία του σώματος.

Ανάλογα με τη διατροφή, τον τρόπο ζωής και τη γενική κατάσταση της υγείας σου, η πραγματική «ηλικία» του εγκεφάλου μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Δες παρακάτω τα σημάδια που μπορεί να υποδεικνύουν ότι ο εγκέφαλός σου γερνάει πρόωρα.

