Metropolitan General: Πακέτα προληπτικών εξετάσεων μαστού σε ειδική τιμή

Mε το μήνυμα «Κάνε τη θεωρία πράξη. Εξετάσου», το Metropolitan General, μέλος του HHG, υποδέχεται τον Οκτώβριο, μήνα Πρόληψης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού, με τις παρακάτω προσφορές:

• Ψηφιακή μαστογραφία, υπέρηχο μαστών και κλινική εξέταση στην προνομιακή τιμή των 60€

• Τομοσύνθεση και κλινική εξέταση στην προνομιακή τιμή των 70€

• Τομοσύνθεση, υπέρηχο μαστών και κλινική εξέταση στην προνομιακή τιμή των 80€

Oι ενδιαφερόμενες μπορούν να καλέσουν για προγραμματισμό ραντεβού στο 210 6502875-76 από την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2024. Σημειώνεται ότι η προσφορά ισχύει για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων (150 γυναίκες άνω των 40 ετών) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Γιατί στο Metropolitan General

To Κέντρο Μαστού του θεραπευτηρίου Μetropolitan General είναι ένα πρότυπο Επιστημονικό Κέντρο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που αφορούν την υγεία του μαστού, από το στάδιο της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης έως τη θεραπεία και την αποκατάσταση. Διαθέτει διεπιστημονική Ομάδα από ακτινοδιαγνώστες με εξειδίκευση στο μαστό, κορυφαίους χειρουργούς μαστού με διεθνή αναγνώριση, έμπειρους νοσηλευτές και ειδικούς τεχνολόγους.

Στο Κέντρο δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν σε μία μόνο επίσκεψη: πλήρης απεικονιστικός έλεγχος (υπερηχογράφημα μαστού, ελαστογραφία, ψηφιακή μαστογραφία, τομοσύνθεση), κλινική εξέταση και αξιολόγηση των απεικονιστικών εξετάσεων από χειρουργό μαστού, και αν χρειαστεί, ταυτοποίηση τυχόν βλάβης (κυτταρολογική εξέταση-FNA, ιστολογική εξέταση-core biopsy, στερεοτακτική βιοψία-mammomat revelation).

Το Κέντρο διαθέτει, επίσης, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, όπως το κορυφαίο παγκοσμίως μαστογραφικό σύστημα Mammomat Revelation, με πρωτοποριακά τεχνικά χαρακτηριστικά που βελτιώνουν σημαντικά το συνολικό διαγνωστικό αποτέλεσμα και μειώνουν τη δόση ακτινοβολίας έως 30%.

*To Μetropolitan General βρίσκεται στη Λεωφόρο Μεσογείων 264 στο Χολαργό.

