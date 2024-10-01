Τριχόπτωση μετά τον Covid: Πώς να την αντιμετωπίσεις

Οι επιπτώσεις της λοίμωξης από τον Covid-19 στην υγεία είναι γνωστές, περιλαμβάνοντας το long Covid, την ανοσμία και ψυχολογικά ζητήματα. Μία από τις λιγότερο συζητημένες, αλλά εξίσου σημαντικές συνέπειες είναι η τριχόπτωση.

Η έρευνα δείχνει ότι η τριχόπτωση που παρατηρείται μετά την Covid-19 συχνά είναι τύπου τελογενής. Αυτή η μορφή τριχόπτωσης συμβαίνει όταν το σώμα βιώνει σοκ, οδηγώντας περισσότερα μαλλιά να εισέλθουν στη φάση ανάπαυσης.

Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω του στρες, των υψηλών πυρετών και των φλεγμονωδών αντιδράσεων που προκαλεί ο ιός. Μελέτες δείχνουν ότι το 20-30% των ατόμων που ανάρρωσαν από Covid-19 παρουσίασαν σημαντική απώλεια μαλλιών μέσα σε 3 έως 6 μήνες.

Τι προκαλεί τριχόπτωση μετά τον Covid-19;

Οι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην τριχόπτωση περιλαμβάνουν:

Στρες και Σωματική Καταπόνηση: Η λοίμωξη προκαλεί έντονο σωματικό και ψυχολογικό στρες, που εντείνει τη φάση ανάπαυσης των τριχών.

Ανοσολογική Αντίδραση: Η φλεγμονώδης αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, σε συνδυασμό με τις διαταραχές που επιφέρει ο ιός, μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση.

Διαδικασία Ανάρρωσης: Κατά την ανάρρωση, ο οργανισμός συχνά δίνει προτεραιότητα στην ενέργεια για ζωτικά όργανα, αφήνοντας λιγότερη ενέργεια για την ανάπτυξη των μαλλιών.

Τρόποι για να Μειώσεις την Τριχόπτωση μετά τον Covid-19

Αρχικά, μην ανησυχείς, καθώς η τριχόπτωση είναι αναστρέψιμη. Ακολουθούν μερικές στρατηγικές:

Ισορροπημένη Διατροφή: Ενσωμάτωσε τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνες B, D, ψευδάργυρο και σίδηρο, καθώς αυτά είναι σημαντικά για την υγεία των μαλλιών.

Διαχείριση Στρες: Το στρες επιδεινώνει την τριχόπτωση. Τεχνικές όπως η γιόγκα και ο διαλογισμός μπορούν να σε βοηθήσουν να ανακουφιστείς.

Αύξηση Πρωτεϊνών: Οι πρωτεΐνες είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη των μαλλιών. Ενσωμάτωσε πρωτεϊνούχες τροφές όπως κρέας, όσπρια και αυγά στη διατροφή σου.

Χρήση Προϊόντων Ανάπτυξης Μαλλιών: Συμβουλέψου έναν δερματολόγο για την χρήση εξειδικευμένων προϊόντων που ενισχύουν την ανάπτυξη των μαλλιών, όπως θεραπείες με μινοξιδίλη.

Συμπληρώματα Διατροφής: Σε συνεργασία με τον γιατρό σου, δες αν μπορείς να προσθέσεις συμπληρώματα όπως βιοτίνη, κολλαγόνο και άλλα θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν την υγεία των μαλλιών.

Η τριχόπτωση μετά τη λοίμωξη από Covid-19 είναι συχνή αλλά προσωρινή, αποτέλεσμα της καταπόνησης του οργανισμού. Με την κατάλληλη φροντίδα, διαχείριση του στρες και σωστή διατροφή, είναι εφικτό να περιοριστεί και να αποκατασταθεί η υγεία των μαλλιών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.