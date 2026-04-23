Μικ Τζάγκερ: Οι έρωτες, τα σκάνδαλα και τα 8 παιδιά του θρύλου των Rolling Stones

Η προσωπική ζωή του Μικ Τζάγκερ έχει απασχολήσει σχεδόν όσο και η μουσική του πορεία, με νέες αποκαλύψεις να ρίχνουν φως σε άγνωστες πτυχές της. Σύμφωνα με το βιβλίο «The Rolling Stones: The Biography» του Μπομπ Σπιτζ, ο Τζάγκερ φέρεται να είχε ερωτική σχέση με την Ανίτα Πάλενμπεργκ, σύντροφο του Κιθ Ρίτσαρντς. Οι δυο τους υποδύθηκαν το ζευγάρι στην ταινία «Performance» (1970), με σκηνές που, σύμφωνα με το βιβλίο, ήταν ιδιαίτερα τολμηρές και ρεαλιστικές.

Την ίδια περίοδο, ο Τζάγκερ διατηρούσε σχέση με την ηθοποιό Μάριαν Φέιθφουλ, η οποία – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – είχε επίσης σχέσεις με άλλα μέλη των Rolling Stones, όπως ο Μπράιαν Τζόουνς. Η σχέση τους σημαδεύτηκε από έντονη χρήση ουσιών και τραγικά γεγονότα, όπως η αποβολή της Φέιθφουλ ενώ ήταν έγκυος στο παιδί του Τζάγκερ.

Παράλληλα, ο τραγουδιστής διατηρούσε σχέση με το μοντέλο Κρίσι Σρίμπτον, η οποία, όταν έμαθε για την απιστία του, αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της. Η ίδια είχε δηλώσει αργότερα ότι η πράξη της δεν ήταν «κραυγή βοήθειας», αλλά μια πραγματική απόγνωση.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, ο Τζάγκερ είχε επίσης δεσμό με την ηθοποιό Μάρσα Χαντ, με την οποία απέκτησε το πρώτο του παιδί, την Κάρις. Το 1971 παντρεύτηκε την Μπιάνκα Τζάγκερ, με την οποία απέκτησε την κόρη τους Τζέιντ. Ο γάμος τους, ωστόσο, έληξε το 1978, με την Μπιάνκα να καταθέτει αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη απιστία.

Αμέσως μετά, ξεκίνησε η μακροχρόνια σχέση του με το μοντέλο Τζέρι Χολ, με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά. Παρότι οι δυο τους πραγματοποίησαν μια ανεπίσημη τελετή γάμου στο Μπαλί το 1990, η σχέση τους διαλύθηκε όταν αποκαλύφθηκε η παράλληλη σχέση του Τζάγκερ με το μοντέλο Λουτσιάνα Χιμένες, με την οποία απέκτησε ακόμη ένα παιδί. Κατά τη διάρκεια της σχέσης του με την Τζέρι Χολ, φέρεται επίσης να είχε σύντομη σχέση με την Κάρλα Μπρούνι, η οποία αργότερα έγινε Πρώτη Κυρία της Γαλλίας.

Τα επόμενα χρόνια, ο Τζάγκερ διατηρούσε σχέση με τη σχεδιάστρια Λ’Ρεν Σκοτ, η οποία πέθανε το 2014, γεγονός που τον επηρέασε βαθιά. Από τότε, βρίσκεται σε σχέση με την Αμερικανίδα χορεύτρια μπαλέτου Μελάνι Χάμρικ, με την οποία απέκτησε τον μικρότερο γιο του. Συνολικά, ο Μικ Τζάγκερ έχει οκτώ παιδιά από διαφορετικές σχέσεις, γεγονός που αντικατοπτρίζει μια ζωή γεμάτη ένταση, έρωτες και αντιφάσεις.

Η καριέρα του, που ξεπερνά τα 60 χρόνια, συνοδεύεται από μια εξίσου έντονη προσωπική διαδρομή, η οποία συνεχίζει να απασχολεί το κοινό μέχρι σήμερα. Η εικόνα του «ακούραστου ροκ σταρ» δεν περιορίζεται μόνο στη σκηνή, αλλά επεκτείνεται και στην προσωπική του ζωή, η οποία παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια στην ιστορία της παγκόσμιας showbiz.

Πηγή: skai.gr

