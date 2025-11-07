Ο Μικ Τζάγκερ φωτογραφήθηκε στην Κνωσσό, και όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που ανήρτησε στα κοινωνικά μέσα το καταδιασκέδασε.

«Είμαι κάπου στη Μεσόγειο... αλλά πού;» ρωτάει τους πολυπληθείς θαυμαστές του (2,3 εκατ. ακόλουθοι μόνο στο X) ο θρύλος των Rolling Stones. Βέβαια, το αίνιγμα ήταν εύκολο, καθώς έβγαλε κοινή φωτογραφία με την έτερη «διασημότητα» τον Πρίγκιπα με τα Κρίνα στο ανάκτορο της Κνωσσού, τη διασημότερη μινωική τοιχογραφία.

Ο 82χρονος Βρετανός, που μιμήθηκε με σκέρτσο τον Πρίγκιπα, βρίσκεται εδώ και μέρες για διακοπές στην Κρήτη.

Πηγή: skai.gr

