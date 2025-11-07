Οι θαυμαστές της σειράς «Stranger Things» έπαθαν σοκ την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς, Μίλι Μπόμπι Μπράουν, συναντήθηκε με τον συμπρωταγωνιστή της, Ντέιβιντ Χάρμπορ, στην πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν.

Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες ημέρες, τα διεθνή μέσα ανέφεραν ότι η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ φέρεται να ήρθαν σε σύγκρουση στο πλατό της σειράς του Netflix, «Stranger Things».

Μάλιστα, σύμφωνα με την «Daily Mail», η Μπράουν, που υποδύεται την Eleven στη δημοφιλή σειρά, υπέβαλε επίσημη καταγγελία εναντίον του Χάρμπορ, που έχει τον ρόλο του θετού πατέρα της ηρωίδας, Jim Hopper, πριν βρεθούν ξανά στα γυρίσματα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things».

Η πρωταγωνίστρια «υπέβαλε καταγγελία για παρενόχληση και εκφοβισμό πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν», ανέφερε πηγή στο μέσο, προσθέτοντας ότι «υπήρχαν σελίδες επί σελίδων με κατηγορίες», ενώ η εσωτερική έρευνα από το Netflix «διήρκεσε μήνες».

Οι καταγγελίες της Μπράουν δεν περιελάμβαναν στοιχεία σεξουαλικής παρενόχλησης, ωστόσο η ηθοποιός είχε έναν εκπρόσωπό της παρόντα στο πλατό καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων της πέμπτης σεζόν, τα οποία ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024. Ωστόσο, η χθεσινή εμφάνιση των δύο ηθοποιών διέψευσε, όπως φαίνεται, όλα τα δημοσιεύματα και τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών.

Παρά τις απροσδόκητες καταγγελίες για παρενόχληση, δεν υπήρχε κανένα ίχνος κακίας μεταξύ της Μίλι Μπόμπι Μπράουν και του Ντέιβιντ Χάρμπορ, όταν χαμογελούσαν ποζάροντας μαζί στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα, που πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Chinese Theatre, στο Χόλιγουντ.

