Νικόλ Σέρζινγκερ: Η 47χρονη τραγουδίστρια ποζάρει με το zebra print μπικίνι της και γιορτάζει τα γενέθλιά της (φωτό)

H Νικόλ Σέρζινγκερ (Nicole Scherzinger) επέλεξε να φορέσει το zebra print μπικίνι της για να γιορτάσει τα 47α γενέθλιά της στην παραλία. Η πρώην τραγουδίστρια των Pussycat Dolls «ανέβασε» φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram για να μας δείξει ότι είναι κορμάρα, ενώ έπαιζε στην άμμο. Για να συμπληρώσει το καλοκαιρινό της «look» φόρεσε ένα φαρδύ καπέλο κι άρχισε να χορεύει, να κάνει γιόγκα, να τραγουδάει…

Η 47χρονη Νικόλ Σέρζινγκερ γεννήθηκε στη Χαβάη. Ο πατέρας της, Αλφόνσο Βαλιέντε, έχει καταγωγή από τις Φιλιππίνες, ενώ η μητέρα της, Ρόζμαρι, έχει χαβανέζικες, ουκρανικές και ρωσικές ρίζες. Μεγαλώνοντας στο Κεντάκι από την ηλικία των έξι ετών, η Νικόλ ξεκίνησε να ασχολείται με την υποκριτική στα 14 της. Αργότερα, σπούδασε μουσικό θέατρο, αλλά εγκατέλειψε τελικά το Κολέγιο για να ακολουθήσει το όνειρό της.

Το 2003, η Νικόλ εντάχθηκε στις Pussycat Dolls, ένα burlesque συγκρότημα που σύντομα έκανε επιτυχία στα charts. Μετά την υπογραφή συμβολαίου με την Interscope Records, οι Dolls γνώρισαν τεράστια επιτυχία με επιτυχίες όπως τα «Don’t Cha», «When I Grow Up» και «Jai Ho!».

Ωστόσο, πίσω από τη λάμψη και την εμπορική επιτυχία, οι Pussycat Dolls ταλανίζονταν από σοβαρές εσωτερικές διαφωνίες, οι οποίες περιστρέφονταν κυρίως γύρω από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Νικόλ Σέρζινγκερ. Παράλληλα με τις εσωτερικές εντάσεις, η Νικόλ αποκάλυψε αργότερα ότι οι θρησκευτικές της πεποιθήσεις την έκαναν να νιώθει άβολα με τη σέξι εικόνα των Pussycat Dolls, όταν πρωτομπήκε στο συγκρότημα το 2003, σε ηλικία 25 ετών. Η επιτυχία του συγκροτήματος διήρκεσε μέχρι το 2010 και μετά το συγκρότημα διαλύθηκε.

