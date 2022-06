Μια 20χρονη ξανθιά καλλονή έχει κάνει άνω - κάτω Σακίρα και Πικέ

Τις τελευταίες ώρες η είδηση ότι η Σακίρα και ο Πικέ χωρίζουν εξαιτίας απιστίας του δεύτερου κάνει το γύρο του διαδικτύου. Είναι αλήθεια ή πρόκειται απλά για φήμες;

Αρχικά τα ΜΜΕ της Ισπανίας έγραψαν για τη μετακόμιση του άσου της Μπαρτσελόνα στο σπίτι του στη Βαρκελώνη και για επισκέψεις σε μπαρ στην πρωτεύουσα της Καταλονίας μαζί με τον συμπαίκτη του Ρίκι Πουτς, έχοντας στην παρέα τους… αιθέριες γυναικείες υπάρξεις.

Σήμερα το περιοδικό «Cuore» προχωράει σε νέες αποκαλύψεις και μάλιστα αναφέρει ότι υπάρχει τρίτο πρόσωπο! Πρόκειται, όπως γράφει, για μια 20χρονη ξανθιά καλλονή, η οποία σπουδάζει και εργάζεται ως υποδοχή σε κλαμπ και χώρους εκδηλώσεων.

Πολλοί μιλούν για μια απλή φιλία του Πικέ με τη νεαρή κοπέλα, ενώ άλλοι υποστηρίζουν πώς οι συχνές κοινές τους εμφανίσεις, μάλλον, κρύβουν κάτι άλλο…

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Πικέ και η Σακίρα δεν μένουν πλέον μαζί και η Κολομβιανή τραγουδίστρια έχει πάρει μαζί της και τα δύο παιδιά τους. Η Σακίρα, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Λάουρα Φα, έχει πάρει την απόφαση να χωρίσουν.

Shakira caught Gerard Piqué cheating on her with another woman. They will separate soon. For weeks, Piqué has been living alone in an apartment in Barcelona.



