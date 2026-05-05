Παρότι θεωρείται η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας, το φετινό Met Gala 2026 δεν κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες, καθώς πολλοί από τους πιο προβεβλημένους celebrities… αστόχησαν στιλιστικά.

Αρκετοί καλεσμένοι έδωσαν, μάλλον, παράξενες ερμηνείες στο φετινό dress code «Fashion Is Art», το οποίο λειτουργούσε ως πιο συγκεκριμένη κατευθυντήρια γραμμή στο γενικό θέμα της βραδιάς, «Costume Art».

Πολλοί επέλεξαν υπερβολικές δημιουργίες, ενώ κάποιοι άλλοι – όπως η Σάρα Πόλσον – επιχείρησαν να μετατρέψουν την εμφάνισή τους σε μέσο κοινωνικού σχολιασμού. Ακόμη και η νέα editor της «Vogue», Κλόε Μαλέ, προκάλεσε συζητήσεις με την επιλογή της. Από το σχεδόν γυμνό «look» της Κάιλι Τζένερ μέχρι την εξωγήινη έμπνευση της Κέιτι Πέρι, οι εμφανίσεις που δίχασαν δεν έλειψαν.

Δείτε παρακάτω τις εμφανίσεις που δίχασαν:

Η Κάιλι Τζένερ εμφανίστηκε με μια περίτεχνη δημιουργία του οίκου Schiaparelli, με nude κορσέ που αγκάλιαζε τις καμπύλες και μια μισοδεμένη, κρεμ σατέν φούστα διακοσμημένη με κοσμήματα.

Το πίσω μέρος του φορέματος είχε μια «ατελή» αισθητική, ενώ ολοκλήρωσε το look με ένα δραματικό χτένισμα, αφήνοντας μία μόνο τούφα να πλαισιώνει το πρόσωπό της, chunky σκουλαρίκια με πέρλες και ασορτί κολιέ.

Ιδού η… AI νύφη; Η Κέιτι Πέρι κάλυψε πλήρως το πρόσωπό της με μια μάσκα, την οποία συνδύασε με μια στράπλες, λευκή μεταξωτή τουαλέτα με έντονο τετράγωνο ντεκολτέ.

«Υποκρισία των εκατομμυριούχων»; Η Σάρα Πόλσον εμφανίστηκε με μια δραματική γκρι τούλινη δημιουργία με έντονο φιόγκο στο ντεκολτέ, προσθέτοντας ένα δολάριο γύρω από τα μάτια της, σε μια προφανή αναφορά ότι «τυφλωνόμαστε» από το χρήμα.

«Μάτια ερμητικά κλειστά»; Η Ρέιτσελ Ζέγκλερ επέλεξε μια λευκή τουαλέτα σε στιλ κορσέ με γραμμή «γοργόνας», δένοντας ένα διάφανο ύφασμα γύρω από τα μάτια της.

«Στο μέλλον»… Η Janelle Monae φόρεσε μια δημιουργία που έμοιαζε διακοσμημένη με καλώδια υπολογιστή και βρύα, με μεγάλα cut-outs στη μέση. Το φόρεμα περιλάμβανε επίσης εντυπωσιακές πεταλούδες, με μία να κοσμεί τα μαλλιά της.

Πηγή: skai.gr

