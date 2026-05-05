Το Met Gala είναι γνωστό για τα τολμηρά, αλλά συχνά δύσκολα στην προσέγγισή τους θέματα που θέτει κάθε χρόνο. Ωστόσο, στη φετινή διοργάνωση πολλοί από τους καλεσμένους φάνηκε να ακολουθούν την ίδια αισθητική κατεύθυνση.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το ανθρώπινο σώμα ως «καμβά» καλλιτεχνικής έκφρασης, μια ιδέα που αρκετοί μετέφρασαν σε ιδιαίτερα αποκαλυπτικές εμφανίσεις. Μεταξύ εκείνων που ξεχώρισαν για τις πιο τολμηρές επιλογές ήταν η Ιρίνα Σάικ, η Τζίτζι Χαντίντ, η Κάιλι Τζένερ και η Κάρα Ντελεβίν, οι οποίες εμφανίστηκαν με looks που άφηναν ελάχιστα στη φαντασία.

Η Σάικ, 40 ετών, περπάτησε τα εμβληματικά σκαλιά με μια custom δημιουργία του οίκου Alexander Wang, με σουτιέν από κοσμήματα και τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της σε πλήρη θέα.

Από την πλευρά της, η Χαντίντ, 31 ετών, επέλεξε ένα διάφανο μαύρο φόρεμα του οίκου Miu Miu, αποκαλύπτοντας τα εσώρουχά της, με διακοσμητικά στοιχεία τοποθετημένα στρατηγικά για να διατηρείται μια στοιχειώδης αίσθηση «σεμνότητας».

Η Τζένερ εμφανίστηκε με μια περίτεχνη δημιουργία του οίκου Schiaparelli, με nude κορσέ που αγκάλιαζε το σώμα και μια μισοδεμένη σατέν φούστα σε κρεμ απόχρωση.

Η Ντελεβίν εντυπωσίασε -αρχικά- με μια κομψή μαύρη δημιουργία του Ralph Lauren με ψηλό λαιμό, που έπεφτε μέχρι το πάτωμα. Ωστόσο, η έκπληξη ήρθε όταν γύρισε την πλάτη, αποκαλύπτοντας ένα εντελώς ανοιχτό πίσω μέρος. Τολμηρή ήταν και η εμφάνιση της Tyla, η οποία επέλεξε ένα φόρεμα με μπούστο φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από κοσμήματα.

Την ίδια στιγμή, η Γαλλίδα influencer Lena Mahfouf εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερο σχέδιο με αποτύπωμα χεριών να καλύπτει το στήθος και ένα γαλάζιο φόρεμα που αγκάλιαζε τη μέση της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.