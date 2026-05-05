Met Gala 2026: Δείτε τη Χάιντι Κλουμ ως… «ζωντανό άγαλμα» - Έγινε «viral» η εμφάνισή της

Το Met Gala 2026 είναι γνωστό για τις εκκεντρικές και «εκτός ορίων» εμφανίσεις του, όμως φέτος μία παρουσία πήγε την έννοια της μόδας… ένα βήμα παραπέρα. Λίγο μετά τις εντυπωσιακές αφίξεις της Νικόλ Κίντμαν, της Λόρεν Σάντσεζ και της Τζίτζι Χαντίντ στο κόκκινο χαλί, μία έκανε τη διαφορά.

Η Χάιντι Κλουμ εμφανίστηκε με μια δημιουργία που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με συμβατικούς όρους, υιοθετώντας πλήρως το φετινό θέμα «Costume Art» και το dress code «Fashion Is Art». Η 52χρονη τηλεπερσόνα επέλεξε ένα look που θύμιζε… «ζωντανό άγαλμα».

Τυλιγμένη σε γλυπτικές λεπτομέρειες που παρέπεμπαν σε πέτρα, έμοιαζε να συνδυάζει αναφορές από το Άγαλμα της Ελευθερίας με στοιχεία αρχαιοελληνικής αισθητικής, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν άργησε να προκαλέσει συγκρίσεις με τις διάσημες, υπερβολικές μεταμφιέσεις της στα ετήσια Halloween πάρτι που διοργανώνει, για τα οποία είναι εξίσου γνωστή όσο και για τις εμφανίσεις της στη μόδα.

Στα social media, οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και διχασμένες. «Η Χάιντι Κλουμ βρήκε ένα δεύτερο Halloween στο Met Gala», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλος έγραψε: «Είναι απόλυτα στο θέμα, θα μπορούσε να το ξαναφορέσει και στο Halloween της». Κάποιοι, μάλιστα, εκτίμησαν τη συνέπειά της στο στιλ της, με σχόλια όπως «φέρνει το Halloween πνεύμα παντού». Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι αρνητικές αντιδράσεις, με χρήστες να χαρακτηρίζουν την εμφάνιση «ενοχλητική».

Η Χάιντι Κλουμ δεν είναι νέα στο Met Gala, καθώς έχει δώσει το «παρών» σε πολλές διοργανώσεις από το 2008 έως το 2019, επιλέγοντας σχεδόν πάντα τολμηρές, θεατρικές εμφανίσεις που ευθυγραμμίζονται με το πνεύμα του event.

Το φετινό θέμα, «Costume Art», όπως εξήγησε ο επιμελητής του Costume Institute, Άντριου Μπόλτον, αναφέρεται στην ιστορία και την εξέλιξη του ίδιου του Ινστιτούτου. Όπως σημείωσε, η μόδα αποκτά την ιδιότητα της τέχνης «ακριβώς λόγω της σχέσης της με το ανθρώπινο σώμα».

Η έκθεση «Costume Art» θα διαρκέσει από τις 10 Μαΐου έως τις 10 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να εξερευνήσει τη σύνδεση μόδας και τέχνης.

Το Met Gala αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησης για το Costume Institute και μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις στον παγκόσμιο χάρτη της μόδας, προσελκύοντας κάθε χρόνο κορυφαία ονόματα από τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.