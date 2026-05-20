Η Cher στα 80: Η διατροφή και οι επεμβάσεις για τα…μάτια του 40χρονου συντρόφου της

Έγινε παγκόσμια γνωστή το 1965, όταν μαζί με τον Σόνι Μπόνο τραγούδησαν το «I Got You Babe» και έγιναν μέσα σε μια νύχτα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ντουέτα της ποπ κουλτούρας.

Έξι δεκαετίες αργότερα, η Cher εξακολουθεί να κάνει αυτό που πάντα ήξερε καλύτερα: να τραβά όλα τα βλέμματα πάνω της. Η «θεά της ποπ» γιορτάζει τα 80ά της γενέθλια και, αντί να μιλά για αποχώρηση, αποδεικνύει πως η ηλικία για εκείνη είναι απλώς ένας αριθμός. Με εντυπωσιακή εμφάνιση και έχοντας στο πλευρό της τον 40χρονο σύντροφό της, μουσικό παραγωγό Αλεξάντερ Έντουαρντς, η σταρ μοιάζει να έχει βρει τον δικό της τρόπο να αψηφά τον χρόνο.

Η ίδια, άλλωστε, δεν έχασε ποτέ το χιούμορ της απέναντι στη μακρά και μυθική διαδρομή της. «Η ζωή μου μοιάζει να είναι μεγαλύτερη από οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου. Νιώθω ότι θα έπρεπε να είμαι στο βιβλίο Γκίνες γι’ αυτό. Και συνεχίζω», είχε πει σε συνέντευξή της.

Η σχέση της με τον Αλεξάντερ Έντουαρντς, ο οποίος είναι 40 χρόνια νεότερός της, σχολιάστηκε έντονα από την πρώτη στιγμή. Η καλλιτέχνις, όμως, δεν έδειξε ποτέ να ενοχλείται. Αντιθέτως, έχει υπερασπιστεί δημόσια τον δεσμό τους, λέγοντας με τον γνωστό της αυθορμητισμό ότι «η αγάπη δεν ξέρει μαθηματικά». Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2022 στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και έκτοτε έχουν κάνει αρκετές κοινές εμφανίσεις.

Πίσω από αυτή την εικόνα, βέβαια, δεν υπάρχει μόνο καλό DNA ή το σωστό φόρεμα στο κόκκινο χαλί. Η ίδια έχει μιλήσει πολλές φορές για την πειθαρχία που απαιτείται για να διατηρεί τη φόρμα της. Γυμνάζεται πέντε φορές την εβδομάδα με προσωπικό γυμναστή, ο οποίος, όπως έχει αποκαλύψει, δεν την αφήνει να «παίζει το χαρτί της ηλικίας». Η ρουτίνα της δεν είναι χαλαρή ούτε μονότονη. Περιλαμβάνει αερόβια άσκηση, κοιλιακούς, γιόγκα, ζούμπα, step και ασκήσεις ευλυγισίας.

Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι όσο μεγαλώνει κανείς πρέπει να προσπαθεί «διπλά». Δεν έχει κρύψει ότι περνά πολλές ώρες στο γυμναστήριο και πως το σώμα της είναι αποτέλεσμα δουλειάς, όχι κάποιου μαγικού μυστικού. Στο βιβλίο της για τη διατροφή, την άσκηση και την ομορφιά, είχε γράψει με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι έχει «λιώσει» στο γυμναστήριο για να αποκτήσει και να διατηρήσει αυτή τη σιλουέτα.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η διατροφή της. Η Cher αποφεύγει το κρέας, προτιμά κυρίως φυτικές τροφές και έχει μειώσει στο ελάχιστο τα γαλακτοκομικά. Όπως έχει εξηγήσει, τα βαριά και λιπαρά φαγητά την κάνουν να νιώθει νωθρή και επηρεάζουν το βάρος της. Το τυρί, ειδικά, δεν βρίσκεται στις αγαπημένες της επιλογές, καθώς το θεωρεί δύσπεπτο και πλούσιο σε λιπαρά. Στο πιάτο της προτιμά καστανό ρύζι, όσπρια, λαχανικά, ζυμαρικά, φρούτα, γλυκοπατάτες και ψητές πατάτες.

Δεν καπνίζει πια, πίνει αλκοόλ ελάχιστες φορές τον χρόνο και έχει πει ότι τα ναρκωτικά και το ποτό δεν της ταίριαξαν ποτέ. «Το να είμαι υγιής ήταν πάντα κομμάτι της ζωής μου», έχει δηλώσει, εξηγώντας πως αυτή η επιλογή απλώς λειτουργεί για εκείνη.

Τέλος, η Cher υπήρξε πάντα ειλικρινής στο θέμα των αισθητικών επεμβάσεων. Από τη δεκαετία του ’80 είχε παραδεχτεί ότι έχει κάνει επέμβαση στη μύτη, στο στήθος και ότι είχε φορέσει σιδεράκια στα δόντια της, απορρίπτοντας όμως πολλά από τα υπόλοιπα που της χρέωναν.

Χρόνια αργότερα, με τον ίδιο αφοπλιστικό τρόπο, είχε πει: «Ναι, έχω κάνει λίφτινγκ. Ποιος δεν έχει κάνει;». Αυτή η ευθύτητα είναι ίσως ένας από τους λόγους που το κοινό εξακολουθεί να τη βρίσκει γοητευτική: δεν προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι της αιώνιας νεότητας χωρίς τίμημα, ούτε κρύβεται πίσω από ψεύτικες δηλώσεις περί ύπνου και νερού.

Cher's diet, fitness and tweakments that have her looking better than ever and keeping up with toyboy Alexander Edwards, 40 - as singer turns 80 https://t.co/xsatFvWtIt — Daily Mail (@DailyMail) May 20, 2026

Πηγή: skai.gr

