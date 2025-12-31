Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Κάθε νέα χρονιά συνοδεύεται από λίστες στόχων, υποσχέσεις και την προσδοκία ότι «φέτος θα είναι αλλιώς». Το ουσιαστικό ερώτημα, όμως, δεν είναι αν θέτουμε στόχους, αλλά αν τους θέτουμε με τρόπο που μας εκφράζει πραγματικά. Να μπορούμε να βάζουμε στόχους που είναι δικές μας επιθυμίες και όχι προϊόν κοινωνικών προσδοκιών και συγκρίσεων. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τους στόχους που θέλουμε να βάλουμε; Ποιο mindset μας επιτρέπει να παραμένουμε συνεπείς στους στόχους μας, όταν η καθημερινότητα γίνεται απαιτητική;

Σε αυτές τις ερωτήσεις απαντά η ειδικός, Μαρία Αναστασιάδου, Intuitive Mentor & Mindset Coach, φωτίζοντας μια πιο ρεαλιστική και ανθρώπινη προσέγγιση στη στοχοθέτηση.

Μια προσέγγιση που δεν βασίζεται στην τελειότητα, αλλά στη συνέπεια, τη σύνδεση με τον εαυτό μας και τις μικρές καθημερινές αλλαγές που μπορούν, τελικά, να αλλάξουν ολόκληρη τη χρονιά.

Ποια είναι η πιο αποτελεσματική διαδικασία για να διαλέξουμε στόχους που είναι πραγματικά δικοί μας και όχι επιρροές από το περιβάλλον;

Χρειάζεται ειλικρίνεια. Πριν γράψουμε στόχους, καλό είναι να κάνουμε δύο ερωτήσεις στον εαυτό μας:

«Το θέλω επειδή το χρειάζομαι εγώ ή επειδή πρέπει να το θέλω;»

«Αν δεν το έλεγε κανείς, αν δεν το έβλεπα πουθενά, θα το διάλεγα;»

Όταν η απάντηση είναι «ναι», τότε ο στόχος είναι δικός μας. Όταν διστάζουμε, συνήθως ανήκει στην κοινωνία, στην οικογένεια ή στις συγκρίσεις που κάνουμε.

Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να τηρήσουν τους στόχους της νέας χρονιάς;

Γιατί θέτουν στόχους από ενθουσιασμό, όχι από ρεαλισμό. Ξεκινάμε με υπερβολικά μεγάλες απαιτήσεις, χωρίς πλαίσιο, χωρίς ρυθμό και χωρίς να έχουμε προετοιμάσει τον εαυτό μας για την αλλαγή. Επίσης, πολλοί στόχοι δεν συνδέονται με κάτι βαθύ μέσα μας, οπότε χάνουν εύκολα προτεραιότητα.

Ποιο mindset χρειάζεται κάποιος για να πετύχει τους στόχους του χωρίς αυτο-σαμποτάζ;

Το πιο αποτελεσματικό mindset είναι αυτό που δεν περιμένει τελειότητα. Μπορεί να υπάρξουν μέρες που δεν θα τα πάμε καλά, και είναι εντάξει. Το να παραμένω άνθρωπος, να μου δίνω χώρο, να με αντιμετωπίζω με σεβασμό, είναι ο μόνος τρόπος να μην μπω σε κύκλο αυτοκριτικής και εγκατάλειψης. Χρειάζεται σταθερότητα, όχι σκληρότητα.

Πώς μπορούμε να παραμείνουμε συνεπείς όταν χάνουμε το κίνητρο μας ή όταν η καθημερινότητα «μας καταπίνει»;

Η συνέπεια δε χτίζεται με κίνητρο, χτίζεται με ρουτίνα. Όταν το κίνητρο πέφτει και θα πέσει, αυτό που μας στηρίζει είναι το μικρό, σταθερό επαναλαμβανόμενο βήμα. Ακόμα και αν κάνουμε το 20% αυτού που είχαμε προγραμματίσει, έχουμε κρατήσει τον στόχο ζωντανό. Η καθημερινότητα θα είναι πάντα απαιτητική δεν χρειάζεται όμως να εξαφανίζει και εμάς.

Τι ρόλο παίζουν οι μικρές καθημερινές συνήθειες στην επίτευξη μεγάλων στόχων μέσα στη χρονιά;

Τεράστιο. Οι μεγάλοι στόχοι δεν επιτυγχάνονται από μεγάλα άλματα αλλά από μικρές καθημερινές πράξεις. Πέντε λεπτά τη μέρα μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη την κατεύθυνση μιας χρονιάς. Όταν μια συνήθεια γίνει αυτόματη, δεν χρειάζεται πια κόπο, γίνεται μέρος της ταυτότητάς μας.

Αν κάποιος «αποτύχει» σε κάποιο στόχο που έβαλε, ποια είναι η υγιής προσέγγιση για να ξαναπροσπαθήσει;

Πρώτον, δεν πρέπει να λέμε αποτυχία, αλλά να λέμε διάλειμμα.

Δεύτερον, αντί να ξεκινήσουμε από το μηδέν, ξεκινάμε από εκεί που σταματήσαμε, χωρίς αυτομομφή. Ρωτάμε απλά: «Τι μπορώ να κάνω σήμερα; Όχι τι έπρεπε να έχω κάνει». Όταν αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας με καλοσύνη, βρίσκουμε τη διάθεση να συνεχίσουμε. Η σκληρότητα πάντα οδηγεί σε εγκατάλειψη, η κατανόηση οδηγεί σε επανεκκίνηση.

