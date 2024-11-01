Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Megan Fox-Machine Gun Kelly: Δείτε τους εραστές του «Star Wars» για το Halloween – Ως καλόγρια ήταν καλύτερη… (φωτό)

Η Μέγκαν Φοξ και ο αρραβωνιαστικός της, Machine Gun Kelly, ήταν καλεσμένοι στο πάρτι της Κένταλ Τζένερ 

Megan Fox

Καλώς τα παιδιά… Halloween χωρίς Megan Fox και Machine Gun Kelly δεν υπάρχει. Σαν να λέμε χωριάτικη σαλάτα χωρίς φέτα… Η φετινή εμφάνιση του ζευγαριού δεν μας εντυπωσίασε. Η Μέγκαν Φοξ και ο αρραβωνιαστικός της, Machine Gun Kelly, ήταν καλεσμένοι στο πάρτι της Κένταλ Τζένερ για το Halloween στο Chateau Marmont. 

Οι δυο τους μπήκαν στο πετσί του ρόλου και εμφανίστηκαν ως εραστές του «Star Wars», Anakin Skywalker και Padmé Amidala. Η Megan υποδύθηκε τη βασίλισσα του Naboo, ενώ ο Kelly απλά κρατούσε ένα φωτόσπαθο.

Είναι αλήθεια ότι το ζευγάρι μας έχει συνηθίσει σε πιο εκκεντρικές εμφανίσεις. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον Machine Gun Kelly ντυμένο ως ιερέα και τη Megan Fox ως καλόγρια; Ελπίζουμε να γίνουν γρήγορα καλά και τις Απόκριες να επανορθώσουν… 

Megan Fox

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Megan Fox Halloween
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark