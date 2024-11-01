Καλώς τα παιδιά… Halloween χωρίς Megan Fox και Machine Gun Kelly δεν υπάρχει. Σαν να λέμε χωριάτικη σαλάτα χωρίς φέτα… Η φετινή εμφάνιση του ζευγαριού δεν μας εντυπωσίασε. Η Μέγκαν Φοξ και ο αρραβωνιαστικός της, Machine Gun Kelly, ήταν καλεσμένοι στο πάρτι της Κένταλ Τζένερ για το Halloween στο Chateau Marmont.

mgk and megan fox attended kendall jenner’s halloween party dressed at anakin skywalker and padmé amidala ✨ pic.twitter.com/l7l7fGk8Gm November 1, 2024

Οι δυο τους μπήκαν στο πετσί του ρόλου και εμφανίστηκαν ως εραστές του «Star Wars», Anakin Skywalker και Padmé Amidala. Η Megan υποδύθηκε τη βασίλισσα του Naboo, ενώ ο Kelly απλά κρατούσε ένα φωτόσπαθο.

• @machinegunkelly and Megan Fox at Kendall Jenner’s Halloween party in Los Angeles pic.twitter.com/IcqK5EaDiZ — MGK ITALIA 🇮🇹 (@mgk__italia) November 1, 2024

Είναι αλήθεια ότι το ζευγάρι μας έχει συνηθίσει σε πιο εκκεντρικές εμφανίσεις. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον Machine Gun Kelly ντυμένο ως ιερέα και τη Megan Fox ως καλόγρια; Ελπίζουμε να γίνουν γρήγορα καλά και τις Απόκριες να επανορθώσουν…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.