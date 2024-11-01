Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Kylie Jenner: Το προσπάθησε το κοριτσάκι, αλλά Demi Moore δεν είναι - Τι άλλο θα δούμε σε αυτό το Halloween…

Το διάσημο μοντέλο πήρε τα εύσημα από την Ντέμι Μουρ. Απόκριες έχουμε ή Halloween; Πού «κολλάει» η ταινία Striptease; 

Kylie Jenner

Η Kylie Jenner είπε κι αυτή να κάνει μια προσπάθεια να εντυπωσιάσει για το Halloween. Φέτος, πολλοί διάσημοι προσπάθησαν να ξεχωρίσουν με τη στολή τους, αλλά στην περίπτωση της Kylie Jenner δεν θα λέγαμε το ίδιο. 

Kylie Jenner

Η διάσημη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα εμπνεύστηκε τη στολή της από την ταινία «Striptease» με τη Demi Moore. Καλή η προσπάθειά της, αλλά πού «κολλάει» αυτό το θέμα με το Halloween; Η δισεκατομμυριούχος καλλυντικών εμφανίστηκε όσο πιο γυμνή μπορούσε και είναι χάρμα οφθαλμών. Όχι, όμως, για στολή για το Halloween. 

Kylie Jenner

Kylie Jenner

Μάλιστα, η Kylie Jenner εμφανίστηκε χωρίς ρούχα και στην ίδια πόζα με τη Demi Moore από την αφίσα που κυκλοφόρησε για την ταινία. Η ταινία «Striptease» του 1996 σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία στο box office. 

Kylie Jenner

Demi Moore

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Kylie Jenner Halloween
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark