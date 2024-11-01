Η Kylie Jenner είπε κι αυτή να κάνει μια προσπάθεια να εντυπωσιάσει για το Halloween. Φέτος, πολλοί διάσημοι προσπάθησαν να ξεχωρίσουν με τη στολή τους, αλλά στην περίπτωση της Kylie Jenner δεν θα λέγαμε το ίδιο.

Η διάσημη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα εμπνεύστηκε τη στολή της από την ταινία «Striptease» με τη Demi Moore. Καλή η προσπάθειά της, αλλά πού «κολλάει» αυτό το θέμα με το Halloween; Η δισεκατομμυριούχος καλλυντικών εμφανίστηκε όσο πιο γυμνή μπορούσε και είναι χάρμα οφθαλμών. Όχι, όμως, για στολή για το Halloween.

Μάλιστα, η Kylie Jenner εμφανίστηκε χωρίς ρούχα και στην ίδια πόζα με τη Demi Moore από την αφίσα που κυκλοφόρησε για την ταινία. Η ταινία «Striptease» του 1996 σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία στο box office.

