Και η αποκάλυψη έγινε… Η 51χρονη Heidi Klum έκανε τη διαφορά και στο φετινό Halloween μαζί με τον σύζυγό της, Tom Kaulitz, και την κόρη της Leni. Η Heidi και ο Tom ντύθηκαν εξωγήινοι, με τις στολές τους εμπνευσμένες από την κλασική ταινία του 1982, «E.T. the Extra-Terrestrial», του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Το διάσημο μοντέλο απέδειξε ότι δίκαια κατέχει τον τίτλο της «βασίλισσας του Halloween», όταν εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί στο πάρτι της, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Hard Rock Hotel στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια των αποκαλυπτηρίων της στολής τους, ο Kaulitz και η Klum χρησιμοποίησαν και ένα τηλεχειριστήριο για να κουνήσουν και να δείξουν τα δάχτυλά τους, καθώς αναπαριστούσαν την εμβληματική σκηνή από την ταινία. Φέτος, η Klum άρχισε να προετοιμάζεται για το πάρτι της αρκετό καιρό πριν, κρατώντας τους θαυμαστές της σε αγωνία. Μάλιστα, η ίδια δημοσίευσε και σχετικό βίντεο στο Instagram.

Ο σύζυγός της, Tom Kaulitz

Και η... «εξωγήινη» κόρη της, Leni Olumi Klum

«Έχουμε ξεκινήσει», έγραψε στην ανάρτησή της. Πρόκειται για μια εκπληκτική εμφάνιση, την οποία δημιούργησε ο Mike Marino. Ο ίδιος σχεδίαζε αυτή τη στολή από τον περασμένο Νοέμβριο, σχεδόν αμέσως μετά το ντεμπούτο της με την εμφάνιση παγώνι για το Halloween του 2023. Το περίφημο πάρτι της Klum για το Halloween πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις γιορτές από το 2000, με εξαίρεση το 2020 και το 2021 λόγω της πανδημίας.

Πηγή: skai.gr

