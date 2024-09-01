Ολοκληρώθηκε το πρωί της Κυριακής η γαμήλια τελετή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με την γυναίκα της ζωής του και μητέρα των τριών παιδιών του, Μαράια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το ζευγάρι πραγματοποίησε διπλή τελετή σε παραλία του Costa Navarino καθώς ο Γιάννης είναι ορθόδοξος και η Μαράια καθολική. Γύρω στις 11:00 η τελετή είχε ολοκληρωθεί.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Costa Navarino, παρουσία υψηλών προσκεκλημένων. Μερικοί από αυτούς είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα, η Σερένα Ουίλιαμς, οι ιδιοκτήτες των Μιλγουόκι Μπακς, καθώς και αρκετοί πρώην – νυν συμπαίκτες του ίδιου όπως ο Γουέσλι Μάθιους και Τζρου Χόλιντεϊ αλλά και ο Κρις Μίντλετον, που είναι και ο κουμπάρος στον γάμο.

Παρόντες είναι επίσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα, ο Βασίλης Σπανούλης με τη γυναίκα του και τα παιδιά τους και ο Ολυμπιονίκης, Εμανουήλ Καραλής. Η λίστα των προσκεκλημένων περιλαμβάνει περίπου 200 άτομα.

Εδώ μένουν οι περισσότεροι προσκεκλημένοι

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο, μετά την ολοκλήρωση του γάμου, το ζευγάρι είναι πιθανόν να ξεναγήσει ορισμένους από τους VIP καλεσμένους του στην Πύλο. Στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η γαμήλια δεξίωση που θα παραθέσει το ζευγάρι.

Όσον αφορά το μενού της δεξίωσης πληροφορίες αναφέρουν ότι περιλαμβάνει φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, εκλεκτές ποικιλίες μεσσηνιακού κρασιού, καθώς και εδέσματα με βάση το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Το Ιδιαίτερο «Nigerian Party»

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Σάββατο με το ζευγάρι έδωσε ένα ακόμη πάρτι για τους καλεσμένους του το επωνομαζόμενο «Nigerian Party» με ανάλογες παραδοσιακές ενδυμασίες και θέμα τη δεύτερη πατρίδα του 29χρονου σταρ του NBA. Ειδικότερα, οι καλεσμένοι κλήθηκαν να ντυθούν με παραδοσιακές νιγηριανές ενδυμασίες, δίνοντας μια ξεχωριστή πολιτιστική νότα στην εκδήλωση.

Το μέρος που έγινε το πάρτι στην κορυφή του λόφου μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.