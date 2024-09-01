Σε μια νέα ανάρτηση προχώρησε η Τζένιφερ Λόπεζ μετά την είδηση πως παίρνει διαζύγιο με τον Μπεν 'Άφλεκ.

Η τραγουδίστρια αποχαιρετά το καλοκαίρι δημοσιεύοντας 16 φωτογραφίες στο istragram ξεκινώντας με μια selfie της σε καθέφτη με ένα μαύρο ζιβάγκο.

Η επόμενη εικόνα περιλαμβάνει ένα μήνυμα που γράφει: «Όλα εκτυλίσσονται με θεϊκή τάξη».

Ακολουθεί μία που η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει το παγωτό της ενώ ακολουθούν μερικές selfie καθώς επίσης και ένα ακόμη μήνυμα τυπωμένο σε ένα μπλουζάκι που γράφει: «είναι ανθισμένη και αδιατάρακτη, εκτός εμβέλειας και σε ειρήνη».

Η Λόπεζ έγραψε απλώς στη λεζάντα του φωτογραφικού άλμπουμ: «Ω, ήταν ένα καλοκαίρι».

Πηγή: skai.gr

