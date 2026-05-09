Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Ο Max Amini βρέθηκε στην Ελλάδα και κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να γίνει viral στα social media, με τα βίντεο και τις εμφανίσεις του να συγκεντρώνουν χιλιάδες αντιδράσεις. Ο δημοφιλής κωμικός μίλησε στη δημοσιογράφο Ελένη Ευσταθίου και στην εκπομπή Weekend Live, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής και της καριέρας του.

Ο Ιρανοαμερικανός stand-up comedian αναφέρθηκε στην πορεία του προς την επιτυχία και εξήγησε πώς κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους κωμικούς παγκοσμίως. Όπως είπε, τίποτα δεν ήρθε εύκολα, καθώς χρειάστηκε να περάσει δύσκολες στιγμές και μεγάλες προκλήσεις μέχρι να καθιερωθεί στον χώρο της κωμωδίας.

Παράλληλα, σχολίασε και την εποχή της cancel culture, εξηγώντας ότι αρκετές φορές ένα αστείο μπορεί να παρεξηγηθεί ή να απομονωθεί εκτός πλαισίου. Ο ίδιος τόνισε πως η κωμωδία πρέπει να διατηρεί την ελευθερία της, χωρίς όμως να χάνει τον σεβασμό προς το κοινό.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του στην κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν, με τον ίδιο να παραδέχεται πως βιώνει έντονα όσα συμβαίνουν, καθώς έχει προσωπικούς δεσμούς με τη χώρα και την οικογένειά του.

Πηγή: skai.gr

