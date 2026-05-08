Σάρα Φέργκιουσον: Οι αναφορές για κρυφό ερωτικό δεσμό με τον P. Diddy

Η Σάρα Φέργκιουσον φέρεται να είχε στο παρελθόν σχέση με τον- καταδικασμένο για σωματεμπορία και κακοποίηση- ράπερ Σον Κομπς, γνωστό ως P Diddy.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Daily Mail, οι δύο τους γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη το 2002, σε πάρτι που φέρεται να είχε διοργανωθεί από την Γκισλέιν Μάξγουελ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η γνωριμία τους εξελίχθηκε το 2004 σε μια «κρυφή σχέση φίλων με προνόμια», η οποία φέρεται να διήρκεσε για αρκετά χρόνια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ράπερ ήταν ιδιαίτερα γοητευμένος από τη Φέργκιουσον, ενώ πρώην εργαζόμενος της Bad Boy Records φέρεται να δήλωσε ότι ο ράπερ καυχιόταν για τη σχέση αυτή έχοντας μάλιστα εμπνευστεί από την Φέργκιουσον και τις προτιμήσεις της, το άρωμα «Unforgivable» που λάνσαρε το 2006.

Φέργκιουσον και Diddy φέρονται να συναντήθηκαν αρκετές φορές στην Ευρώπη και την Αφρική, σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Μάλιστα, οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, κόρες της, φέρεται επίσης να είχαν γνωρίστει με τον ράπερ.

Η Σάρα Φέργκιουσον δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο σχετικά με τους ισχυρισμούς. Ο Σον Κομπς, το 2025, καταδικάστηκε για σωματεμπορία και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 50 μηνών.

Πηγή: skai.gr

