Ο Ματ Ντέιμον και ο Μπεν Άφλεκ συνέχισαν την περιοδεία για την ταινία του Netflix «The Rip», συμμετέχοντας σε συνέντευξη στο podcast «The Joe Rogan Experience», όπου ο οικοδεσπότης Τζο Ρόγκαν και ο Ντέιμον συζήτησαν για την κουλτούρα της ακύρωσης στο Χόλιγουντ. Ο υποψήφιος για Όσκαρ υποστήριξε ότι ορισμένοι ηθοποιοί που έχουν «ακυρωθεί» πιθανότατα θα προτιμούσαν να είχαν πάει φυλακή και να εκτίσουν μια ποινή, παρά να βιώνουν τη διαρκή αναστάτωση που συνοδεύει τη «cancel culture».

Ο Ρόγκαν περιέγραψε το φαινόμενο της «ακύρωσης» ως «την ιδέα ότι ένα πράγμα που είπες ή ένα πράγμα που έκανες διογκώνεται στο έπακρο και σε εξοστρακίζουν από τον πολιτισμό για όλη σου τη ζωή».

«Για πάντα», απάντησε ο Ντέιμον, αναφερόμενος στη μόνιμη φύση της cancel culture. «Γιατί στοιχηματίζω ότι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους θα προτιμούσαν να πάνε φυλακή για 18 μήνες ή όσο χρειαστεί και μετά να βγουν και να πουν: “Ξεπλήρωσα το χρέος μου. Τελειώσαμε. Μπορούμε να τελειώσουμε;” Το θέμα με το να διασύρεσαι δημόσια έτσι είναι ότι δεν τελειώνει ποτέ. Και είναι το πρώτο πράγμα που… ξέρετε, θα σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο».

Ο Ντέιμον γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει να επιβιώνεις από διαδικτυακή κατακραυγή. Το 2021 βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων όταν συνέντευξή του στη «The Sunday Times» προκάλεσε σάλο, επειδή είχε πει ότι είχε σταματήσει να χρησιμοποιεί τον ομοφοβικό όρο «@δερφή» μόλις πριν από μερικούς μήνες, έπειτα από ένα «δοκίμιο» που του έγραψε η κόρη του εξηγώντας «πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η λέξη». Λίγο αργότερα, ο ηθοποιός διευκρίνισε με δήλωσή του στο Variety ότι δεν χρησιμοποίησε ποτέ τη συγκεκριμένη λέξη στην «προσωπική του ζωή» και ότι δεν «χρησιμοποιεί υβριστικούς χαρακτηρισμούς οποιουδήποτε είδους». Παράλληλα, αναγνώρισε πως κατανοεί γιατί η συνέντευξη «οδήγησε πολλούς να υποθέσουν το χειρότερο».

«Σε πρόσφατη συνέντευξη, θυμήθηκα μια συζήτηση που είχα με την κόρη μου, όπου προσπάθησα να της δώσω το πλαίσιο της προόδου που έχει γίνει – αν και σε καμία περίπτωση δεν έχει ολοκληρωθεί – από τότε που μεγάλωνα στη Βοστώνη και, ως παιδί, άκουγα τη λέξη αυτή στον δρόμο πριν καν καταλάβω σε τι αναφερόταν», ανέφερε ο Ντέιμον σε δήλωσή του. «Της εξήγησα ότι η λέξη αυτή χρησιμοποιούνταν συνεχώς και ανέμελα και ότι υπήρχε ακόμη και ως ατάκα σε ταινία μου μόλις το 2003· εκείνη, με τη σειρά της, εξέφρασε την απορία της για το πώς θα μπορούσε ποτέ να υπάρχει μια εποχή όπου αυτή η λέξη λεγόταν χωρίς σκέψη. Προς θαυμασμό και υπερηφάνειά μου, ήταν εξαιρετικά εύγλωττη σχετικά με το πόσο επώδυνη θα μπορούσε να είναι αυτή η λέξη για κάποιον από την LGBTQ+ κοινότητα, ανεξάρτητα από το πόσο πολιτισμικά “κανονικοποιημένη” ήταν. Όχι μόνο συμφώνησα μαζί της, αλλά ενθουσιάστηκα με το πάθος της, τις αξίες της και την επιθυμία της για κοινωνική δικαιοσύνη».

Ο Ντέιμον συνέχισε:

«Δεν έχω αποκαλέσει ποτέ κανέναν "@δερφή" στην προσωπική μου ζωή και αυτή η συζήτηση με την κόρη μου δεν ήταν μια προσωπική αφύπνιση. Δεν χρησιμοποιώ υβριστικούς χαρακτηρισμούς οποιουδήποτε είδους».

Και πρόσθεσε:

«Έχω μάθει ότι η εξάλειψη των προκαταλήψεων απαιτεί ενεργή πορεία προς τη δικαιοσύνη και όχι παθητική άνεση, φανταζόμενος τον εαυτό μου ως “έναν από τους καλούς”. Και δεδομένου ότι η ανοιχτή εχθρότητα απέναντι στη LGBTQ+ κοινότητα εξακολουθεί να μην είναι ασυνήθιστη, καταλαβαίνω γιατί η δήλωσή μου οδήγησε πολλούς να υποθέσουν το χειρότερο. Για να είμαι όσο πιο ξεκάθαρος μπορώ, στέκομαι στο πλευρό της LGBTQ+ κοινότητας».

Παρά τη διαμάχη, η καριέρα του Ντέιμον δεν επηρεάστηκε ουσιαστικά και συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε ταινίες όπως το «Air», το «Oppenheimer» και άλλες. Αργότερα μέσα στη χρονιά αναμένεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη στον πρωταγωνιστικό ρόλο της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια».

