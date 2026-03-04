Μάρτιν Σορτ: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της κόρης του Κάθριν, 42 ετών

Η αιτία θανάτου της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ, κόρης του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, αποκαλύφθηκε λίγες ημέρες μετά τον τραγικό χαμό της. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που εξέδωσε το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Κομητείας του Λος Άντζελες και εξασφάλισε το TMZ, η 42χρονη πέθανε από αυτοτραυματισμό με πυροβολισμό στο κεφάλι. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι η σορός της αποτεφρώθηκε.

Η Κάθριν εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Hollywood Hills, όταν οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε κλήση για το συγκεκριμένο ακίνητο. Το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι βρέθηκε πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν ένα όπλο και ένα σημείωμα.

Το περιεχόμενο του σημειώματος δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν μεταδώσει προηγουμένως πηγές της αστυνομίας στο TMZ, η 42χρονη δεν είχε δώσει σημεία ζωής για περίπου 24 ώρες, γεγονός που οδήγησε έναν φίλο της να ειδοποιήσει τις αρχές.

Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να παραβιάσουν την κλειδωμένη πόρτα της κατοικίας και τότε εντόπισαν τη σορό της. Στενή φίλη της δήλωσε στο TMZ ότι η συμπεριφορά της Κάθριν τις ημέρες πριν από τον θάνατό της φαινόταν φυσιολογική και δεν είχε δείξει σημάδια ότι σκόπευε να βλάψει τον εαυτό της.

Η τραγική απώλεια έχει συγκλονίσει τον πατέρα της. Σύμφωνα με το TMZ, ο Μάρτιν Σορτ είναι απαρηγόρητος μετά την αυτοκτονία της κόρης του και έχει αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια ζωή.

Ο 75χρονος κωμικός ακύρωσε αρκετές προγραμματισμένες εμφανίσεις με τον στενό συνεργάτη του, Steve Martin, ενώ απουσίασε και από τα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών, όπου ήταν υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά για τη συμμετοχή του στη σειρά «Only Murders in the Building».

Martin Short's daughter Katherine's cause of death at 42 is confirmed eight days after tragic passing https://t.co/FcBYyNTjBG — Daily Mail US (@Daily_MailUS) March 3, 2026

Η Κάθριν ήταν το μεγαλύτερο παιδί του Μάρτιν Σορτ και της εκλιπούσας συζύγου του, της ηθοποιού Nancy Dolman. Το ζευγάρι είχε υιοθετήσει την Κάθριν καθώς και τους δύο γιους τους, Όλιβερ, 39 ετών, και Χένρι, 36. Η Νάνσι Ντόλμαν πέθανε το 2010 σε ηλικία 58 ετών, έπειτα από μάχη με καρκίνο των ωοθηκών.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της με τον πατέρα της έγινε το 2023, όταν γιόρτασαν τα 40ά γενέθλιά της στο εστιατόριο Grandmaster Recorders, στο Χόλιγουντ. Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης του θανάτου της, αρκετοί στενοί φίλοι του Μάρτιν Σορτ φέρεται να τον επισκέφθηκαν στο σπίτι του στο Λος Άντζελες για να του προσφέρουν στήριξη. Ανάμεσά τους ήταν ο Steven Spielberg, ο Eugene Levy και ο μουσικός Paul Shaffer.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.