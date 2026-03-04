Ζώδια: Οι απαντήσεις του Κώστα Λεφάκη για τις επόμενες ημέρες - Οικονομικές δυσκολίες…

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Μην αφήνετε στην τύχη οικονομικές εκκρεμότητες. H εβδομάδα της έκλειψης Σελήνης επιβάλλει να σκεφτείτε προνοητικά και πρακτικά και να μην είστε ριψοκίνδυνοι όταν διαχειρίζεστε χρήματα που δεν σας ανήκουν ή προορίζονται για ζωτικές ανάγκες. Στον αισθηματικό τομέα αποφύγετε αντιθέσεις που μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο μία σχέση σημαντική για εσάς. Περιορίστε τον παρορμητισμό σας, μην αντιδράτε αυθαίρετα και υπολογίστε τη θέση των άλλων. Αποφύγετε ταξίδια και μετακινήσεις που γίνονται από αντίδραση. Κάποιος θα σας φέρει ενδιαφέρουσες ειδήσεις για ένα θέμα που σας απασχολεί.

Ταύρος

Βασιστείτε στον εαυτό σας και στις δυνάμεις σας για να τακτοποιήσετε τα προβλήματα σας. Η έκλειψη της Σελήνης σας προτρέπει να αποφύγετε συζητήσεις και αντιθέσεις που περισσότερο θα δημιουργούσαν περιπλοκές παρά θα βοηθούσαν την όλη κατάσταση. Στις σχέσεις σας με τους άλλους εξακολουθεί να υπάρχει ένταση και άγχος. Οι περισσότεροι από εσάς διατηρείτε την ψυχραιμία σας όταν υπάρχουν γύρω σας προκλήσεις. Οικονομικά φανείτε εγκρατείς και κάντε καλύτερη διαχείριση των εσόδων σας. Έκτακτα έξοδα προκύπτουν πάντως για τις ανάγκες της οικογένειας.

Δίδυμοι

Καιρός να ζήσετε τη σημερινή πραγματικότητα. Η έκλειψη της Σελήνης σας εγκλωβίζει σε θέματα επικοινωνίας και σχέσεις με το οικείο περιβάλλον. Μείνετε εκτός εντάσεων που αναμοχλεύονται αυτή την εβδομάδα στην εργασία και διατηρείστε το προνόμιο της σιωπής. Αισθηματικά υπάρχουν κόμποι που πρέπει να λύσετε ή θέματα να διαχειριστείτε. Μη βασίζεστε σε θεωρίες που δεν ευσταθούν και μην παίρνετε εύκολα φωτιά όταν ο σύντροφός σας αξιολογεί διαφορετικά την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ σας. Ένας φίλος σας χαρίζει ηρεμία και ευχάριστη συντροφιά.

Καρκίνος

Tα συν και τα πλην του παρελθόντος είναι μόνον ο συνδετικός κρίκος με το παρόν που σας καλεί να ζήσετε. Με την έκλειψη της εβδομάδας προχωρήστε, χωρίς να νιώθετε θλίψη για ό,τι έχει συμβεί. Δοκιμάστε να περάσετε ευχάριστες και δημιουργικές στιγμές με τον σύντροφο σας. Σίγουρα θα νιώσετε διαφορετικά. Μην αφήνετε τον έντονο συναισθηματισμό σας να θολώνει τη λογική και να σας οδηγεί σε λάθος εκτιμήσεις, κυρίως σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική σας κατάσταση. Επανεκτιμήστε αυτό το διάστημα, σωστά γεγονότα και καταστάσεις και μελετήστε τα βήματα σας πριν δείξετε την επαναστατική σας διάθεση.

Λέων

Μια κρίση συναισθηματικής ανεξαρτησίας θα βρει μάλλον γερή αντίσταση από τους δικούς σας ανθρώπους. Λογικά οφείλεται στην επιρροή της σεληνιακής έκλειψης της εβδομάδας και είναι προτιμότερο να αντιμετωπίσετε όσο πιο ψύχραιμα μπορείτε αυτά που σας απασχολούν. Μια ουσιαστική συζήτηση με πραγματικούς φίλους θα σας βοηθήσει να πάρετε μια απόφαση απαραίτητη για την ψυχική σας ισορροπία. Κάποιοι θα αντιμετωπίσετε θέματα με παιδιά και εκεί θα χρειαστεί να είστε διπλωμάτες και επινοητικοί.

Παρθένος

Η έκλειψη Σελήνης στον άξονά σας με τους Ιχθύς επηρεάζει τη σωματική και ψυχολογική σας κατάσταση. Επιμεληθείτε κυρίως τα θέματα της υγείας σας και αποφύγετε ανάμειξη σε υποθέσεις τρίτων, που δεν σας αφορούν. Είναι καιρός να ξεκουραστείτε ουσιαστικά αν θέλετε να διατηρήσετε την ευεξία του οργανισμού σας, την εξωτερική σας λάμψη. Η σωστή ιατρική αγωγή, η χαλάρωση και η φυσική σας εκτόνωση θα πρέπει να μπουν στο πρόγραμμά σας από σήμερα κιόλας. Διατηρηθείτε σε εγρήγορση για να αποφύγετε προβλήματα.

Ζυγός

Προσαρμοστείτε στις νέες ανάγκες των οικογενειακών σας σχέσεων, στηριχθείτε στην έμπνευση των δικών σας ανθρώπων και μην την απορρίπτετε εξαρχής. Άλλωστε υπάρχουν τόσα πολλά που μπορείτε να χαρείτε. Οι σχέσεις σας χρειάζονται και τα απρόβλεπτα, όχι μόνο τα προγραμματισμένα. Η έκλειψη της Σελήνης αποκαλύπτει ένα είδος παρασκηνίου στην επαγγελματική σας ζωή και πρέπει να προλάβετε κάποιες εξελίξεις. Οικονομικά φανείτε εγκρατείς καθώς η αύξηση των προσωπικών εξόδων δεν δίνει λύσεις σε άλλα μεγαλύτερα θέματα.

Σκορπιός

Αφήστε επιτέλους τα καθημερινά και τετριμμένα, δώστε μια νότα χαράς στη ζωή σας. Παρά τα γεγονότα και την αναστάτωση που φέρνει η έκλειψη Σελήνης της εβδομάδας, βρείτε τρόπο ώστε αυτές τις μέρες, να ασχοληθείτε με κάτι δημιουργικό. Κάποιοι πιάνετε τα μηνύματα που αιωρούνται σε όλους τους τομείς και αυτό μπορεί να προκαλέσει ανασφάλειες. Μια ευχάριστη επικοινωνία θα μπορούσε να φέρει μια ξεχωριστή περίοδο. Διασκεδάστε με τους αγαπημένους σας.

Τοξότης

Πολύ θέλετε να αφεθείτε στη χαρά του απρόοπτου μετά από τις ταλαιπωρίες που υποστήκατε τα τελευταία χρόνια, αλλά η έκλειψη της Σελήνης στο ζώδιο της Παρθένου φέρνει καινούριες υποχρεώσεις και ανάγκες. Είναι όμως το τελευταίο κεφάλαιο που σχετίζεται με το παρελθόν και καλά θα κάνετε να δώσετε μια οριστική λύση, έστω και με κάποια απώλεια. Είναι καιρός να ελευθερωθείτε από οτιδήποτε περιοριστικό γι αυτό, όπου είναι δυνατό, επιτρέψτε στον εαυτό σας αυτές τις μέρες να απολαύσει ρομαντικές και αισθησιακές στιγμές.

Αιγόκερως

Εξαιρετικά έντονο προβλέπεται για σας αυτό το διάστημα και έχετε υπόψη ότι κάποιες αναμενόμενες συμπτώσεις δημιουργούν δυνατές συγκινήσεις καμιά φορά. Άλλωστε όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος, όπως λένε. Η έκλειψη Σελήνης στο ζώδιο της Παρθένου στις αρχές της εβδομάδας δημιουργεί συνθήκες αναστάτωσης και αλλαγών σε ό΄τι είχε δρομολογηθεί σαν εξέλιξη. Παρόλα αυτά έχετε τον τρόπο να φέρετε τις καταστάσεις στα μέτρα σας, να απομακρυνθείτε από προβλήματα αλλά και ανθρώπους που δεν σας καταλαβαίνουν και να αναζητήσετε νέο σκοπό στη ζωή σας.

Υδροχόος

Μια καλή ευκαιρία στη διάρκεια αυτής της ενδιαφέρουσας εβδομάδας, είναι να ξεκαθαρίσετε τι επιδιώκετε, η καχυποψία σε θέματα φιλίας θα μπορούσε να σας οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα. . Αφήστε, λοιπόν, ένα χαμόγελο και μια ματιά να σας παρασύρουν σε όνειρα. Τα δικαιούστε άλλωστε και τα αξίζετε. Σκεφτείτε για το μέλλον μιας σχέσης σας. Η έκλειψη της Σελήνης όμως σας υπαγορεύει ότι καλό θα ήταν να το ξανασκεφθείτε πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση. Επιλέξτε σωστά τις συνεργασίες σας για να έχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Ιχθύς

Εδώ και λίγο καιρό ζείτε στο επίκεντρο των εκλείψεων της περιόδου, γεγονός που επηρεάζει τον ψυχισμό και την καθημερινότητά σας. Εσείς που αναζητάτε λύσεις σε χρόνια ζητήματα θα χρειαστεί να κάνετε λίγη ακόμα υπομονή μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω σας. Προσέξτε όμως τα απρόοπτα και ίσως τα επικίνδυνα και κυρίως μην παίζετε με τη φωτιά. Προγραμματίστε σωστά τις ενέργειες σας για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεως. Φανείτε ειλικρινείς με τον εαυτό σας. Μερικοί θα χρειαστεί να ταξιδέψετε ή να επικοινωνήσετε για πρακτικούς σκοπούς με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά.

