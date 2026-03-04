Η σέξι επιστροφή της Μέγκαν Φοξ: Η ανάρτηση που «αναστάτωσε» το Instagram

Η Μέγκαν Φοξ επέστρεψε δυναμικά στα social media, δημοσιεύοντας μια εντυπωσιακή ανάρτηση στο Instagram που προκάλεσε αμέσως έντονες αντιδράσεις από τους θαυμαστές της.

Η 39χρονη ηθοποιός, γνωστή μεταξύ άλλων από την ταινία «Jennifer's Body», εμφανίστηκε με ένα τολμηρό, γοτθικού ύφους «look». Φορούσε ένα μαύρο crop top που άφηνε ακάλυπτη την κοιλιά της, συνδυασμένο με μικροσκοπικό ασορτί εσώρουχο, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ψηλές κάλτσες μέχρι τον μηρό που συνδέονταν με ζαρτιέρες. Στα Instagram Stories της έγραψε: «Είμαι ζωντανή, μόλις ‘’ανέβηκαν’’ νέες φωτογραφίες», ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης σημείωσε: «Όλα είναι πιο όμορφα επειδή είμαστε καταδικασμένοι».

Η συγκεκριμένη δημοσίευση σηματοδοτεί ουσιαστικά μια «επανεκκίνηση» του προφίλ της, καθώς η ηθοποιός είχε απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της, της κόρης της Saga Blade Fox-Baker, τον Μάρτιο του 2025. Κάτω από την ανάρτηση σχολίασε και ο πρώην αρραβωνιαστικός της, ο ράπερ Machine Gun Kelly, γράφοντας με χιούμορ: «Χαίρομαι που έχω τον αριθμό του τηλεφώνου σου».

Λίγα λεπτά αργότερα, ο ίδιος δημοσίευσε και τη δική του ανάρτηση στο Instagram, «ανεβάζοντας» μια φωτογραφία χωρίς μπλούζα, σε μια προσπάθεια να… ανταγωνιστεί τη δημοφιλία της.

Η ανάρτηση της Φοξ έγινε γρήγορα «viral», συγκεντρώνοντας σχεδόν ένα εκατομμύριο «likes» μέσα στις πρώτες δύο ώρες, ενώ η ηθοποιός διαθέτει συνολικά περίπου 20 εκατομμύρια followers στην πλατφόρμα.

Το τελευταίο διάστημα το πρώην ζευγάρι βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά τις πληροφορίες ότι η σχέση τους έχει τελειώσει. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δυο τους χώρισαν τον Νοέμβριο του 2024, όταν η Φοξ φέρεται να ανακάλυψε ότι εκείνος αντάλλασσε μηνύματα με άλλες γυναίκες ενώ ήταν έγκυος. Παρότι η ρομαντική τους σχέση έχει ολοκληρωθεί, πηγές αναφέρουν ότι διατηρούν πλέον μια καλή σχέση, εστιάζοντας κυρίως στη συν-ανατροφή της κόρης τους. Η ηθοποιός έχει ακόμη τρεις γιους, τον Noah, τον Bodhi και τον Journey, από τον προηγούμενο γάμο της με τον ηθοποιό Brian Austin Green.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.