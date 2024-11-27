Η ηθοποιός Sharon Stone εξαπέλυσε μύδρους κατά της «αλαζονικής Αμερικής», όπως τη χαρακτήρισε, ενώ αποκάλεσε τους Αμερικανούς ψηφοφόρους «αμόρφωτους» και «αδαείς».

Η 66χρονη ηθοποιός έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Τορίνο της Ιταλίας, εκφράζοντας την άποψή της για τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική. Η Στόουν είπε ότι οι συμπατριώτες της εξέλεξαν τον Ντόναλντ Τραμπ επειδή είναι «αμόρφωτοι» και δεν ταξιδεύουν αρκετά.

«Η χώρα μου βρίσκεται στη μέση της εφηβείας. Η εφηβεία είναι πολύ αλαζονική. Η εφηβεία νομίζει ότι ξέρει τα πάντα», δήλωσε η ηθοποιός.

Και συνέχισε: «Η εφηβεία είναι αφελής, αδαής και αλαζονική. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό στη χώρα μας. Έτσι, οι Αμερικανοί που δεν ταξιδεύουν, που το 80% δεν έχουν διαβατήριο, που είναι αμόρφωτοι, βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση». Η Στόουν συνέκρινε τη μακρά ιστορία της Ιταλίας με την ιστορία της Αμερικής, πριν πει ότι η Ιταλία «έχει δει τον φασισμό», «έχει δει τι συμβαίνει» υπό μια φασιστική κυβέρνηση και ότι ο «μόνος τρόπος που μπορούμε να βοηθήσουμε με αυτά τα ζητήματα, είναι να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Οι καλοί άνθρωποι, πρέπει να βοηθούν τους καλούς ανθρώπους», πρόσθεσε η ίδια.

Το καυστικό, σχεδόν τρίλεπτο παραλήρημά της, που είχε σαφή στόχο τον επερχόμενο πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, συγκέντρωσε έντονες αντιδράσεις από τους χρήστες στο διαδίκτυο, με ορισμένους να αποκαλούν τη διάσημη προσωπικότητα «ξεπεσμένη ελιτίστρια». Ένας χρήστης στο «X», πρώην Twitter, κατακεραύνωσε τη Sharon Stone: «Η ελίτ του Χόλιγουντ είναι εκτός πραγματικότητας και έχει γίνει άσχετη».

Ένας άλλος σημείωσε ότι η στάση της «είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο οι Αμερικανοί ψήφισαν τον Τραμπ - υπερασπίστηκε τους καθημερινούς ανθρώπους που αγνοούνται από αυτούς τους αυτοαποκαλούμενους ''ειδικούς''».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.