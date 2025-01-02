Η Mariah Carey επιδεικνύει το πλούσιο ντεκολτέ της σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η ίδια στο Instagram. H «βασίλισσα των Χριστουγέννων» έκανε μια σέξι εμφάνιση για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, κάτι που σχολιάστηκε -θετικά- από τους θαυμαστές της.

Φορώντας μια τιάρα που έγραφε «Ευτυχισμένο το νέο έτος», η Mariah Carey φωτογραφήθηκε δίπλα σε τεράστια πολύχρωμα μπαλόνια και ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. «Happy New Year!», έγραψε, στέλνοντας τις ευχές της για τις γιορτές στους 14 εκατ. followers που έχει στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα η Mariah Carey εθεάθη χεράκι-χεράκι στο Άσπεν με τον νέο της σύντροφο, τον 38χρονο Anderson Paak, κατά τη διάρκεια των εορτών. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που απαθανατίζονται μαζί, καθώς είχαν φωτογραφηθεί και στις 22 Δεκεμβρίου όταν δείπνησαν μαζί.

Ο Anderson Paak είναι μουσικός και πατέρας της Soul Rasheed, 13 ετών και της Shine Tariq, 7 ετών, με την εν διαστάσει σύζυγό του Jaylyn Chang. Ο μουσικός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Ιανουάριο του 2024 μετά από 13 χρόνια γάμου.

Mariah Carey and Anderson .Paak make it official as they step out holding hands and cozying up after a romantic dinner at Duemani restaurant in Aspen, Colorado.



The couple was all smiles as they left the venue, laughing and chatting when asked about their relationship..



📷:… pic.twitter.com/xB00lBU4QK — backgridus (@BackgridUS) December 30, 2024

Πηγή: skai.gr

