Η «Catwoman» Jocelyn Wildenstein πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Η Jocelyn Wildenstein πέθανε σε ηλικία 84 ετών. Η διάσημη γυναίκα, η οποία ήταν γνωστή για τις πολυάριθμες αισθητικές επεμβάσεις προσώπου της με την ελπίδα να θυμίζει γάτα, πέθανε την Τρίτη στο Παρίσι.

Το παρατσούκλι της ήταν «The Cat Woman» λόγω των έντονων γατίσιων ματιών της και των χαρακτηριστικών λιονταριού.

Η Jocelyn Wildenstein πέθανε ενώ βρισκόταν στη Γαλλία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την Τετάρτη ο σύντροφός της. «Ο Lloyd Klein με λύπη ανακοινώνει τον θάνατο της Jocelyn Wildensetein στο Παρίσι», κοινοποιήθηκε. Σύμφωνα με το Paris Match, ο θάνατός της οφείλεται σε πνευμονική εμβολή.

Τελευταία φορά εθεάθη υγιής με τον συντροφό της, στις 18 Δεκεμβρίου στο Παρίσι. Η σταρ χαμογελούσε στους θαυμαστές της, ενώ φορούσε παλτό, κολάν και μπότες και μαύρα γυαλιά ηλίου, και τα ξανθά μαλλιά της έπεφταν με απαλούς κυματισμούς στους ώμους της. Είχε πάνω από 1 εκατομμύριο followers στο Instagram και αποκαλούσε τον εαυτό της «έμπορο τέχνης».

Γεννημένη στην Ελβετία, είχε ταπεινή καταγωγή, ενώ τη δεκαετία του 1970 παντρεύτηκε έναν Γάλλο- Αμερικανό δισεκατομμυριούχο. Όμως, οι δυο τους έγιναν πρωτοσέλιδα λίγο περισσότερο από δύο δεκαετίες αργότερα με το ακατάστατο διαζύγιό τους.

Η Jocelyn έγινε μία από τους πλουσιότερες γυναίκες στον πλανήτη μετά τη συμφωνία του διαζυγίου της, που την άφησε με περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρόλα αυτά, κατάφερε να τα χάσει όλα μετά από χρόνια, ξοδεύοντας σε αμέτρητες αισθητικές επεμβάσεις.

Παντρεύτηκε τον αείμνηστο έμπορο έργων τέχνης και δισεκατομμυριούχο Alec N. Wildenstein, ο οποίος ήταν γιος του Γάλλου εμπόρου έργων τέχνης και κτηνοτρόφου αλόγων Daniel Wildenstein. Η οικογένειά τους προήδρευσε της Wildenstein & Co., μιας σημαντικής αντιπροσωπείας τέχνης με έδρα το Παρίσι.

Μιλώντας στους Times του Λονδίνου, η Jocelyn περιέγραψε πώς γοητεύτηκε από την Αφρική και την πανίδα της, όταν βρήκε ένα κουτί με εικονογραφημένα βιβλία για την ήπειρο όταν ήταν παιδί. Αργότερα, ανέπτυξε ενδιαφέρον για το κυνήγι και την άγρια ​​ζωή, γεγονός που την οδήγησε στο ράντσο Ol Jogi της οικογένειας Wildenstein, που βρίσκεται στην Κένυα.

Η Jocelyn θυμήθηκε πώς ο Alec σκότωσε ένα λιοντάρι και στη συνέχεια έφαγαν μέρος του ζώου ως ένα είδος τροπαίου και έτριψαν το αίμα του στο λαιμό τους. «Πρέπει να φας ένα μέρος της καρδιάς του θηράματός σου», είπε. «Είναι θρύλος. Ίσως για να πάρεις τη δύναμη του λιονταριού».

Μέχρι τη δεκαετία του '90, η Jocelyn ήταν εντελώς αγνώριστη, αφού το πρόσωπό της μεταμορφώθηκε από τις πολλές αισθητικές επεμβάσεις. Την άφησαν με λοξά γατίσια μάτια, προεξέχον πηγούνι και υπερβολικά ορατά κόκαλα στα μάγουλα, τα οποία κάποιοι έχουν συγκρίνει με το πρόσωπο ενός λιονταριού. Παρά την εμφανή αλλαγή στην εμφάνισή της, η Wildenstein κάποτε ισχυρίστηκε ότι δεν είχε κάνει ποτέ πλαστική επέμβαση.

Μετά από χρόνια υπερβολικών δαπανών και φαινομενικά ατελείωτων αισθητικών επεμβάσεων, ο Alec υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 1999, αν και η Jocelyn είπε ότι ήταν η πρώτη που αποφάσισε να τερματίσει το γάμο λόγω των απιστιών του συζύγου της.

Παρόλο που υπέβαλε αίτηση διαζυγίου στην Ελβετία, όπου η Jocelyn ήταν λιγότερο πιθανό να επιτύχει σημαντικό διακανονισμό διαζυγίου, κατέληξε να εισπράξει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, επρόκειτο να παίρνει 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για 13 χρόνια από τον πρώην σύζυγό της. Ωστόσο, η οικογένεια του πρώην συζύγου της διέκοψε τις πληρωμές το 2015.

Παρά το γεγονός ότι απέκτησε περισσότερο πλούτο από ό,τι θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν οι περισσότεροι άνθρωποι, η Wildenstein κατάφερε να σπαταλήσει όλα τα χρήματα σε εξωφρενικές αγορές σε ρούχα, κοσμήματα, έργα τέχνης, ενώ χρεωνόταν δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε ετήσιους λογαριασμούς τηλεφώνου.

Μετά το διαζύγιό της, η Wildenstein άρχισε να βγαίνει με τον σχεδιαστή μόδας Lloyd Klein, το 2003. Οι δυο τους αργότερα αρραβωνιάστηκαν, αλλά είχαν μια δύσκολη σχέση όλα αυτά τα χρόνια.

Το 2016, η Wildenstein συνελήφθη επειδή έκοψε το πρόσωπο του Klein με ψαλίδι, κατά τη διάρκεια ενός καβγά στο διαμέρισμά της στον Πύργο Τραμπ. Στη συνέχεια, ο Klein συνελήφθη λίγες μέρες αργότερα για ληστεία και επίθεση, αφού φέρεται να προσπάθησε να πάρει μερικά από τα υπάρχοντά του από το διαμέρισμα της Wildenstein.

Αλλά το ζευγάρι αργότερα επανενώθηκε, και συνέχισε να είναι μαζί μέχρι σήμερα, αν και περνούσε τον περισσότερο χρόνο του στο Μαϊάμι.

Πηγή: dailymail.co.uk

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.