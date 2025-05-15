Η Lourdes Leon «ανέβασε» τη θερμοκρασία στα ύψη όταν εμφανίστηκε στη σκηνή, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, με ένα κόκκινο σουτιέν bralette.

Η κόρη της Madonna έδειχνε απίστευτη με τα ρούχα -όσα τέλος πάντων φόρεσε-, αλλά εκείνο που εντυπωσίασε είναι η φωνή της. Μεγαλώνοντας, η Lourdes Leon έμαθε από τη διάσημη μητέρα της πώς να κλέβει τις εντυπώσεις και πώς να ξεχωρίζει σε ό,τι κι αν κάνει. Το μοντέλο και εκκολαπτόμενη τραγουδίστρια διαμορφώνει το δικό της προσωπικό στυλ.

Εν τω μεταξύ, μαζί της είδαμε και την Julia Fox, η οποία φόρεσε ένα λευκό δαντελένιο στρινγκ, το οποίο ήταν βαμμένο -κατά το ήμισυ- κόκκινο, κάτω από ένα μπλουζάκι που έγραφε «ladies night».

Η Μαντόνα είναι περήφανη μητέρα και ποζάρει συχνά με τα παιδιά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κόρη της, Lourdes Leon, η οποία είναι το μεγαλύτερο από τα έξι παιδιά της ποπ σταρ, έχει ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της στο τραγούδι.

Madonna's daughter Lourdes Leon shows off her amazing figure in a red bralette as she joins lingerie-flashing Julia Fox at for racy performance at The Box in New York https://t.co/Oa4HaFoh3W — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 15, 2025

Μετά την εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη, η Μαντόνα «ανέβασε» στο Instagram ένα γλυκό στιγμιότυπο από την εμφάνισή της και έγραψε: «Μικρό αστέρι @lourdesleon. Ανυπομονώ να ακούσουν όλοι τη νέα σου μουσική! Είμαι τόσο περήφανη για σένα».

Η Lourdes έχει αφήσει το «στίγμα» της στη μουσική βιομηχανία από την κυκλοφορία του πρώτου της single «Lock&Key» το 2022. Στο παρελθόν έχει επίσης γίνει μοντέλο για τους οίκους Burberry, Marc Jacobs, Savage X Fenty της Rihanna, Mugler, Calvin Klein και Marine Serre.

Η ανερχόμενη τραγουδίστρια, η οποία χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό όνομα «Lolahol», έχει ήδη εμφανιστεί και σε εκδηλώσεις όπως το Brava Madrid Music Festival 2023 στο IFEMA και το Parklife στο Μάντσεστερ τον Ιούνιο του 2024. Προηγουμένως, φοίτησε στη Σχολή Μουσικής, Θεάτρου και Χορού του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν από το 2014 έως το 2018. Είναι το μεγαλύτερο παιδί της «βασίλισσας της ποπ».

Πηγή: skai.gr

