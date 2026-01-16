Η Μαντόνα συνδύασε τις οικογενειακές διακοπές της στο Μαρόκο με ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή της στον λαό του Ιράν. Η 67χρονη σταρ βρέθηκε στην έρημο μαζί με τον 29χρονο σύντροφό της, Akeem Morris, και αρκετά από τα παιδιά της, μεταξύ των οποίων ο 25χρονος Rocco, ο 20χρονος David, η 19χρονη Mercy και οι 13χρονες δίδυμες Stella και Estere.

Η διάσημη τραγουδίστρια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από την πολυτελή τους απόδραση, το οποίο περιλάμβανε στιγμιότυπα από ιππασία στις αμμοθίνες της ερήμου, αλλά και εικόνες από τον εντυπωσιακό καταυλισμό όπου διέμεναν.

Ωστόσο, πίσω από τις ανέμελες εικόνες, η καλλιτέχνις συνόδευσε το βίντεο με μια παθιασμένη δήλωση υπέρ των Ιρανών πολιτών, εν μέσω των αιματηρών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες.

«Καθώς αναπολώ τις διακοπές μου στο Μαρόκο, σκέφτομαι όλους τους ανθρώπους στο Ιράν που αγωνίζονται για μια τόσο αναγκαία Επανάσταση και είναι πρόθυμοι να πεθάνουν για αυτό που πιστεύουν», έγραψε η Μαντόνα, τονίζοντας πόσα θεωρεί δεδομένα στην καθημερινότητά της.

Η ίδια αναφέρθηκε στην ελευθερία που απολαμβάνει: «Να ταξιδεύω, να φοράω ό,τι θέλω, να μιλάω ελεύθερα χωρίς φόβο τιμωρίας, βασανιστηρίων ή θανάτου. Να τραγουδάω, να χορεύω και να επιλέγω το πνευματικό μου μονοπάτι». Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «οι γυναίκες του Ιράν δεν έχουν αυτή την ελευθερία».

Κλείνοντας το μήνυμά της, δήλωσε ξεκάθαρα τη στήριξή της: «Στέκομαι στο πλευρό τους. Ο λαός του Ιράν δεν έχει γνωρίσει την ελευθερία για αιώνες. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί τους. Η ώρα είναι τώρα. Ας ακουστούν οι φωνές τους. Ελεύθερο Ιράν». Η ανάρτηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά από προηγούμενη ανάρτησή της από το ίδιο ταξίδι, στο οποίο δεν δίστασε να επιδείξει δημόσια την αγάπη της με τον νεαρό σύντροφό της, προκαλώντας και πάλι συζητήσεις.

Πηγή: skai.gr

