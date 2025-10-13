Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Ασχοληθείτε με εκείνους και εκείνα που αγαπάτε. Η εβδομάδα θα σας δώσει αφορμές για να ορίσετε αυτά που σας ευχαριστούν, αυτά που θέλετε να αλλάξετε και αυτά που μπορείτε να παραβλέψετε. Η εβδομάδα σας παρακινεί να κάνετε σωστούς υπολογισμούς για να έχουν αποτέλεσμα οι κινήσεις σας. Οι άλλοι θα σας απασχολήσουν αρκετά, καθώς η καθημερινότητά σας ποικίλλει εξ αιτίας των υποχρεώσεων, ή των ευθυνών που έχετε αναλάβει ηθελημένα ή μη.

Ταύρος

Αυτή η εβδομάδα ζητά από εσάς σοβαρότητα και αφοσίωση στα νέα σας σχέδια, επαγγελματικά και προσωπικά. Οι προηγούμενοι μήνες δοκίμασαν κατά κάποιο τρόπο την αντοχή σας και ανέβαλαν κάποιες από τις αποφασισμένες σας δραστηριότητες. Τώρα σκεφτείτε αν μπορείτε να ξεκινήσετε αυτά που έχετε αναβάλλει και υπολογίζατε σε υποστήριξη, η ομαλή εξέλιξη. Πρέπει όμως να ξέρετε ότι δεν έχετε περιθώρια αλλαγών και αν χρειαστεί να κάνετε κάτι τέτοιο, θα έχετε μεγαλύτερο κόστος από αυτό που θεωρούσατε.

Δίδυμοι

Ο χρόνος είναι ο πολύτιμος σύντροφός σας για αυτήν την εβδομάδα του Οκτωβρίου. Φροντίστε να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που σας προσφέρει και να επιδιώξετε αποτελεσματική βελτίωση στις συνθήκες που επικρατούν στην καθημερινότητά σας. Υπάρχει ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων και θεμάτων στα οποία μπορείτε να ανταποκριθείτε και να δείτε σύντομα τα αποτελέσματα. Αντίθετα με άλλες φορές μπορείτε να οργανωθείτε, να υπερασπιστείτε τα κεκτημένα σας και εκείνους που αγαπάτε. Να είστε όμως επιφυλακτικοί στις σχέσεις σας και να μην είστε εύπιστοι απέναντι σε εκείνους που έχουν λόγους να σας καλοπιάνουν.

Καρκίνος

Μείνετε συντονισμένοι στις επιθυμίες σας, εξυπηρετήστε έξυπνα τις ανάγκες σας και δώστε σημασία στους ανθρώπους που εξουδετερώνουν τις αρνητικές σας σκέψεις. Αισθηματικά φαίνεται πως οι αντιθέσεις που υπάρχουν τώρα, οδηγούν σε εγωιστική συμπεριφορά και αντιθέσεις που σας αναστατώνουν και σας ταλαιπωρούν. Εξετάστε το ενδεχόμενο να έχετε κάνει λάθος εκτιμήσεις και να ακολουθείτε λάθος δρόμο εξ αιτίας μιας ανασφάλειας ή μιας παλαιότερης συνήθειας, της οποίας ήρθε ο καιρός να την αλλάξετε. Καταφύγετε στη γνωστή σας υπομονή μέχρι να επανέλθει η ομαλότητα στη σχέση σας και μην δοκιμάζετε την υπομονή του συντρόφου σας.

Λέων

Χρειάζεται να είστε διπλωμάτες στις επιδιώξεις σας. Είναι χρήσιμο να συνδυάσετε διάφορες ικανότητες και να είστε ευέλικτοι στην καθημερινότητά σας. Οι άλλοι σας πιέζουν να βρείτε λύση σε θέματα που σας απασχολούν, κυρίως όμως στα αισθηματικά σας, ιδιαίτερα όταν τα θέματα του παρελθόντος δεν εξελίχθηκαν σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Επαγγελματικά η εβδομάδα του μήνα υποστηρίζει μερικώς τις ενέργειές σας και σας δίνει κάποιες ευκαιρίες να αξιοποιήσετε τα ταλέντα και τις ικανότητές σας.

Παρθένος

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας απέναντι στις προκλήσεις του περιβάλλοντος. Πολλοί από εσάς έχετε φτάσει στα όριά σας και γι αυτό δεν χρειάζεται να προσθέτετε ένταση ούτε στις σχέσεις σας, ούτε στην επαγγελματική σας ζωή. Υπάρχουν περιοχές βελτίωσης των οικονομικών σας και θα πρέπει να τις εντοπίσετε. Σκεφτείτε σοβαρά την πιθανότητα μιας πιο ευέλικτης συνεργασίας στα επαγγελματικά σας. Κερδίστε χρόνο και προσπαθήστε να καταλάβετε τις αιτίες κάποιων καθυστερήσεων ή αναβολών στα πρακτικά σας θέματα.

Ζυγός

Η περίοδος των γενεθλίων αρκετών από εσάς φροντίζει να είναι σημαντική όσον αφορά στις ασχολίες, στις επιθυμίες και στις επιδιώξεις σας. Όσοι από εσάς δώσατε προτεραιότητα στα αισθηματικά σας το προηγούμενο διάστημα, διακρίνετε τώρα τη σημασία των προσπαθειών σας καθώς τα αποτελέσματα είναι απτά. Επειδή όμως όλα έχουν κόστος, φροντίστε ώστε τώρα που σοβαρεύουν οι καταστάσεις να μην οπισθοχωρήσετε και να μην προβληματιστείτε από τις αλλαγές που μια αγάπη φέρνει στη ζωή σας.

Σκορπιός

Καταφέρατε να ξεπεράσετε τα εμπόδια που μπήκαν στο δρόμο σας το προηγούμενο διάστημα. Κάποιοι από εσάς μπορεί να αισθάνεστε κουρασμένοι και λίγο αποκαρδιωμένοι, αλλά αυτή η κατάσταση δεν θα αργήσει να αλλάξει. Η Αφροδίτη αναπτερώνει το ηθικό σας, ανανεώνει τις πηγές ενέργειάς σας και την αισιοδοξία σας. Ένας αναπάντεχος σύμμαχος θα ισχυροποιήσει την κοινωνική και επαγγελματική σας θέση. Μια νέα γνωριμία θα σας βοηθήσει να εστιάσετε σε δημιουργική αισθηματική προοπτική και να προβάλλετε τα καλά σας στοιχεία.

Τοξότης

Ο μήνας στην εξέλιξή του σας παρακινεί σε δράση και σε επιλογές. Είστε ικανοί για τις αλλαγές που επιθυμείτε και με την παρότρυνση κάποιου ιδιαίτερου ανθρώπου αφήνετε στην άκρη την αναβλητικότητά σας. Κάποιοι ανακαλύπτετε τη σημασία του να είναι κανείς δημιουργικός και παραγωγικός, εκτός από σκεπτόμενος. Το περιβάλλον, εξακολουθεί να σας παροτρύνει να λειτουργήσετε προνοητικά για τα οικονομικά και επαγγελματικά σας. Το γεγονός ότι μπορείτε να επιτύχετε στόχους ας μην σας κάνει αναβλητικούς, ούτε υπερβολικά αισιόδοξους. Όλα χρειάζονται οργάνωση και δράση.

Αιγόκερως

Να είστε προσεκτικοί στην συμπεριφορά σας και επιφυλακτικοί απέναντι σε υποσχέσεις. Το κίνητρο των άλλων προβλέπεται ωφελιμιστικό γι αυτό φροντίστε να μην εμπλακείτε περισσότερο σε υποθέσεις που δεν υπάρχει κέρδος για εσάς. Κρατήστε μικρό καλάθι σε μεγάλες υποσχέσεις και βαδίστε προσεκτικά στα νέα σας ξεκινήματα. Η εργασία παρουσιάζει μια μικρή κάμψη και σας αναγκάζει να επαναπροσδιορίσετε τους στόχους και τους συνεργάτες σας. Η κοινωνική σας ζωή προσφέρει ευκαιρίες νέων γνωριμιών, ευχάριστων συναναστροφών και μικρών αποδράσεων. Επωφεληθείτε και χαρίστε στον εαυτό σας την ηρεμία σκέψης που χρειάζεται.

Υδροχόος

Η ένταση αφορά στα αισθηματικά σας και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στην συμπεριφορά σας. Η πίεση μπορεί να σας οδηγήσει σε αποφάσεις που δεν ευσταθούν γι αυτό φροντίστε να εκτονώνεστε σε άλλους τομείς που σας προσφέρουν ικανοποίηση και δυναμώνουν την αυτοπεποίθησή σας. Αν καταβάλετε σοβαρές προσπάθειες τώρα, βάζετε τα θεμέλια για βελτίωση των οικονομικών σας, αν και θα σας απασχολήσουν εξίσου και τα προσωπικά σας. Δείτε την μεγάλη εικόνα και αφήστε κατά μέρος τα μικρά και ασήμαντα που αποσπούν την προσοχή σας χωρίς λόγο και όφελος.

Ιχθύς

Είναι ευκολότερο για εσάς να κάνετε αυτά που χρειάζεται για να εξυπηρετήσετε τους στόχους και τα συμφέροντά σας. Η κοινωνική σας ζωή σας κρατά απασχολημένους, μπορείτε όμως ταυτόχρονα, να οργανώσετε καλύτερα το χρόνο και τις δραστηριότητές σας και σε άλλους τομείς, χωρίς να θίγετε την ασφάλεια της υγείας σας. Μείνετε σταθεροί στα οικονομικά σας και μην γίνεστε υπερβολικοί στην εκδήλωση των αισθημάτων σας, λόγω ενός πρόσκαιρου ενθουσιασμού σας. Η σχέση σας με ορισμένους ανθρώπους χρειάζεται βελτίωση και σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις επαναπροσδιορισμό.

Πηγή: skai.gr

