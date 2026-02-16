Μάγια Χοκ-Κρίστιαν Λι Χάτσον: Ένας ρομαντικός γάμος στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στη Νέα Υόρκη. Σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή, η πρωταγωνίστρια του «Stranger Things» είχε στο πλευρό της, τους διάσημους γονείς της, Ούμα Θέρμαν, και Ίθαν Χοκ, καθώς και τον αδελφό της, Λέβον Ρόαν.

Σύμφωνα με το περιοδικό «People», στην τελετή έδωσαν επίσης το «παρών» οι Γκέιτεν Ματαράτσο, Φιν Γούλφχαρντ, Σέιντι Σινκ, Ναταλία Ντάιερ,Τζο Κίρι, Κέιλεμπ ΜακΛάφλιν, Τσάρλι Χίτον και Ίρις Απατόου με τον σύντροφό της, Σαμ Νίβολα, μεταξύ άλλων.

Η Μάγια έλαμπε μέσα σε μια λευκή αμάνικη δημιουργία με χαμηλή μέση, η οποία ήταν διακοσμημένη με έναν φιόγκο, ενώ η ογκώδης φούστα από μεταξωτό ταφτά διέθετε πλούσιες στρώσεις από τούλι. Το σύνολο συμπλήρωσε ένα ιδιαίτερο παλτό με πούπουλα στα μανίκια, ενώ η ίδια προτίμησε διακριτικά διαμαντένια σκουλαρίκια.

Ο καταξιωμένος τραγουδιστής και τραγουδοποιός πίσω από τα άλμπουμ «Beginners» και «Paradise Pop. 10», εμφανίστηκε με ένα μαύρο σμόκιν. Παντρεύτηκαν στην επισκοπική εκκλησία St. George στην πλατεία Stuyvesant στο Μανχάταν. Μετά την τελετή, το ζευγάρι και οι καλεσμένοι περπάτησαν από το παρεκκλήσι προς τη δεξίωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο The Players, μία ιστορική λέσχη καλλιτεχνών στο Gramercy Park.

Η Ούμα Θέρμαν εντυπωσίασε με ένα γαλάζιο φόρεμα ενώ ο πατέρας της νύφης Ίθαν Χοκ επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι. Ο γάμος αποτέλεσε μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση για τους δύο πρώην συζύγους οι οποίοι ήταν παντρεμένοι από το 1998 έως το 2005. Σύμφωνα με το βρετανικό Ηello!, η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον είναι ζευγάρι από το 2023. Κατάφεραν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί μόλις τον Απρίλιο του 2025, στην πρεμιέρα της παράστασης του Broadway «John Proctor Is The Villain», στην οποία πρωταγωνιστούσε η Σέιντι Σινκ.

