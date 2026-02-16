Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Το διάστημα αυτό θα επηρεάσει δυο νευραλγικούς τομείς της ζωής σας. Τον οικογενειακό χώρο και τον επαγγελματικό τομέα. Τα γεγονότα που θα παρατηρηθούν λόγω της έκλειψης Ηλίου, θα ανάψουν το κόκκινο φως και στους δυο χώρους. Ίσως κληθείτε να πάρετε δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να λυθούν κάποια οικογενειακά ή προσωπικά σας προβλήματα. Για όσους από εσάς το βάρος είναι μεγαλύτερο στα επαγγελματικά, θα πρέπει να κάνετε γιγάντιες προσπάθειες για να διατηρήσετε τις ισορροπίες σε αυτόν τον τομέα. Αν μεσολαβήσουν κάποια γεγονότα μη αναστρέψιμα θα πρέπει να τα αποδεχτείτε στωικά. Την περίοδο αυτή δεν μπορείτε να γίνετε επαναστάτες ούτε πολιτικά ούτε κοινωνικά όσο και αν σας ενοχλούν διάφορα πράγματα.

Ταύρος

Εβδομάδα που φέρνει αναστάτωση σε επαγγελματικά και πρακτικά ζητήματα . Η έκλειψη Ηλίου στις 17, στην δική σας περίπτωση πρέπει να προσέξετε τα εκφραστικά σας μέσα και τις συναισθηματικές σας παρορμήσεις όπως και τις υποχρεώσεις που αν δεν αναλάβετε να πραγματοποιήσετε θα σας δώσουν δυσάρεστες συνέπειες άμεσα ή έμμεσα. Αποφύγετε εμπλοκή σε σχόλια, μεταθέστε ταξίδια και μην υπογράφετε συμφωνίες εάν δεν έχετε σίγουρες διαβεβαιώσεις για τα αποτελέσματα τους. Επιμεληθείτε την πειθαρχία και αποφύγετε συναναστροφές που μπορεί να σας εκθέσουν.

Δίδυμοι

Εβδομάδα έκλειψης ξεκινά κι σείς πρέπει να προσέξετε την διαχείριση των χρημάτων όλο αυτό το διάστημα. Η περίοδος ενδέχεται να φέρει στο προσκήνιο παλιά χρέη ή υποχρεώσεις που θα είναι πολύ δύσκολο να τις χειριστείτε και να τις αντιμετωπίσετε. Σίγουρα έχετε το ταλέντο να κάνετε εκείνο που έχετε πραγματικά ανάγκη. Ο Δίας στον Καρκίνο τονίζει ενστικτωδώς την τάση σας να ζήσετε άνετα. Σε τυχόν προκλητικές όψεις με το ωροσκόπιό σας όμως, αυξάνει το κόστος αυτής της άνεσης ή σας φέρνει καινούργιες υποχρεώσεις οικονομικής φύσεως που ανατρέπουν την αίσθηση της άνεσης και καταλήγουν σε πίεση.

Καρκίνος

Ο Δίας στο ζώδιό και η έκλειψη Ηλίου της εβδομάδας σας φέρνει μια ανοικτή αντίθεση στις σχέσεις με τον εαυτό σας και τους άλλους. Παρά τις καλές σας προθέσεις και τον παράγοντα της τύχης, η συμπεριφορά των άλλων και κυρίως εκείνων της καθημερινότητας σας μπορεί να γίνει επικίνδυνη, επιθετική, έως και απειλητική. Εδώ θα πρέπει να προτάξετε την ψυχική σας ηρεμία, να διαχειριστείτε το χρόνο και τους ανθρώπους έξυπνα και να αποφύγετε τον πανικό. Ελέγχετε τις δηλώσεις και προσέχετε τις πρωτοβουλίες που μπορεί να σας παρασύρουν σε μια εξέλιξη όχι ευχάριστη.

Λέων

Η εβδομάδα φιλοξενεί έκλειψη Ηλίου και δείχνει ότι θα ζήσετε γεγονότα και καταστάσεις που θα κλονίσουν την ψυχική σας ισορροπία. Η εξωτερική κατάσταση ή συνθήκες της εργασίας σας ίσως ακόμα και της υγείας σας, θα επηρεάσουν την ψυχολογική σας κατάσταση και θα σας βάλουν σε μια περιπέτεια ανησυχίας, προκατάληψης και φόβων. Επίσης η αντίθεση αυτή τονίζει την πιθανότητα να γίνετε αντικείμενο εκμετάλλευσης από επιτήδειους ανθρώπους του κοινωνικού ή εργασιακού σας περιβάλλοντος, κάτι στο οποίο πρέπει να αντισταθείτε. Δείτε λοιπόν θαρραλέα την πραγματικότητα και αποφύγετε εξαρτήσεις που έχουν ασύμφορες συνέπειες, τουλάχιστον αυτή την χρονική περίοδο.

Παρθένος

Αισθάνεστε την ανάγκη της εξελικτικής προσπάθειας που έχει βοηθήσει τόσο το στενό όσο και το ευρύτερο περιβάλλον σας προκειμένου να ζήσετε καλύτερα. Η έκλειψη Ηλίου της εβδομάδας καταλύει μια νέα προοπτική και την ανατρέπει. Μια επικίνδυνη εκδοχή είναι να παρασυρθείτε σε ουτοπιστικές σκέψεις και συμπεριφορές. Μια άλλη είναι να στραφείτε σε αρνητικές ενέργειες ή σε αμφισβητήσεις που θα επηρεάσουν την εξέλιξη των συμφερόντων σας. και επειδή έχει να κάνει πολύ με την δημιουργικότητα, ο σκοπός είναι να μην κάνετε πράγματα τα οποία θα την καταλύσουν. Όπως επίσης προσέξτε ιστορίες αγάπης ή αγαπημένα πρόσωπα και πόσο επικίνδυνα μπορούν να λειτουργήσουν τώρα για εσάς.

Ζυγός

Την εβδομάδα της έκλειψης θα πρέπει να προσέξετε την εξέλιξη των επαγγελματικών σας υποθέσεων. Να επιμεληθείτε τις δημόσιες εμφανίσεις σας και να υπερασπιστείτε ευέλικτα την δικαίωση σας εκεί που θέλετε να υπάρχει. Δημιουργούνται επίσης πρόσκαιρες αναταράξεις μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής ή βάζει έναν από τους δυο τομείς σε κίνδυνο και σε περιπέτεια με συνέπεια στον άλλον. Ελέγχετε τις φιλοδοξίες και το πώς τις εκφράζετε, προσέχετε στο όνομα αυτών των φιλοδοξιών να μην προβείτε σε λάθη συμπεριφοράς και να μην χρησιμοποιήσετε αθέμιτα μέσα για κάποιο πρόσκαιρο συμφέρον. Επίσης αμυνθείτε ενάντια στους αντίπαλους και προνοήστε για τους εξωτερικούς σας εχθρούς.

Σκορπιός

Η έκλειψη Ηλίου στην δική σας περίπτωση μπορεί να γίνει αφορμή να σχηματίζετε λανθασμένες αντιλήψεις ή να σας ωθήσει σε μια παρακινδυνευμένη τυχοδιωκτική συμπεριφορά. Αποφύγετε παρεξηγήσεις, επιμεληθείτε καλύτερα νομικές υποθέσεις, διεκπεραιώσεις υποχρεώσεων και ιδιαίτερα τις κοινωνικές σας σχέσεις. κινδυνεύετε αυτή την περίοδο να αποκτήσετε εχθρούς ή να γίνετε αντικείμενο παρεξήγησης από ασήμαντη αιτία. Αποφύγετε ατυχήματα και ελέγχετε πως οδηγείτε ένα αυτοκίνητο και πως διευθύνετε μια επιχείρηση. Μπορεί να υπάρξουν αιφνίδιοι κίνδυνοι, μη ορατοί με την πρώτη ματιά.

Τοξότης

Προσέξτε την διαχείριση των χρημάτων σας. Η έκλειψη του ήλιου μπορεί να φέρει την καθυστέρηση ενός οικονομικού ανεφοδιασμού που χρειάζεστε. Μπορεί να αυξήσει επίσης τα έξοδα παράστασης, μπορεί να δημιουργήσει γεγονότα που θα σας κοστίσει ή να οδηγήσει επιτήδειους να σας εκμεταλλευτούν. Κύριο μέλημα σας πρέπει να είναι η ασφάλεια των χρημάτων σας και η ασφάλεια του ψυχικού σας κόσμου από εξωτερικά αίτια. Δεν μπορείτε να υπολογίσετε το αύριο ούτε είναι εύκολο να κάνετε κάτι επικερδές για το δικό σας συμφέρον τώρα.

Αιγόκερως

Εσείς θα πρέπει να προσέξετε τις προσωπικές και τις κοινωνικές σας σχέσεις. Αυτήν την εβδομάδα με την έκλειψη του Ήλιου εκτίθεστε σε κινδύνους παρεξήγησης ή κακής συνεννόησης. Επίσης λάβετε υπόψη σας ότι αρκετές φορές θα αλλάξει το πρόγραμμα σας εξαιτίας εκείνων με τους οποίους συμβιώνετε ή συνεργάζεστε. Κατόπιν τούτου καλό θα είναι να έχετε εναλλακτικές για να είστε πιο ασφαλείς, μην βιάζεστε να απορρίψετε ή να αποδεχτείτε εύκολα καταστάσεις, επηρεαζόμενοι από τις καλές εντυπώσεις.

Υδροχόος

Η γενικότερη κατάσταση επιβαρύνει την πορεία κάποιων συμφερόντων σας ή δυσχεραίνει την καθημερινότητα της εργασίας σας. Η έκλειψη Ηλίου στο ζώδιό σας στις 17 φέρνει στην επιφάνεια αλλαγές και ματαιώσεις. Εντοπίστε το παρασκήνιο της δουλειάς σας ή της κοινωνικής σας ζωής. Τα αρνητικά στοιχεία προκαλούν την αιτία διαφόρων ταλαιπωριών ή δυσάρεστων γεγονότων. Επομένως χρειάζεται μια κάθαρση αυτός ο χώρος και ταυτόχρονα μια προνοητικότητα προκειμένου να μένετε μακριά από αρνητικούς ανθρώπους που μπορούν έμμεσα ή άμεσα να σας βλάψουν ή να σας ταλαιπωρήσουν. Η εργασία σας αυτή την περίοδο βρίσκεται στο στόχαστρο αθέατων σκοπευτών. Και αυτόν τομέα πρέπει ένα τον προστατέψετε με οδηγό το ένστικτο σας.

Ιχθύς

Φιλίες, προσδοκίες και συνεργασίες μπορεί να διαταραχτούν από την ηλιακή έκλειψη της εβδομάδας. Στην δική σας περίπτωση το φαινόμενο επηρεάζει δυσάρεστα σχέσεις αγάπης, δημιουργική έκφραση, αναπτυξιακή δραστηριότητα και κάθε μορφή επένδυσης που μπορεί να κάνετε αυτή την περίοδο. Προσπαθήστε να κινηθείτε ρεαλιστικά, ελέγχετε τις αντιδράσεις και τις ανταποκρίσεις σας στις σχέσεις σας με αγαπημένα πρόσωπα ή με νευραλγικούς τομείς της ζωής σας όπου είτε επενδύετε δημιουργικά είτε ενδίδετε αισθηματικά. Κυρίως αυτή η αντίθεση προκαλεί αιφνίδια γεγονότα, μη ορατής επικινδυνότητας και από αυτά πρέπει να προφυλαχτείτε.

