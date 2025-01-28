Παύλος Ντε Γκρες: Η πρώτη δήλωση για τον επικείμενο γάμο του αδελφού του

Κανένα μέλος της τέως βασιλικής οικογένειας δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής την είδηση του αρραβώνα και του επικείμενου γάμου του Νικόλαου Ντε Γκρες με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη. Ο γάμος όπως φημολογείται θα γίνει σε λίγες μέρες, στις 7 Φεβρουαρίου.
Διαβάστε ακόμα: Νέα κόντρα για τις κόρες της Ζωής Λάσκαρη: Η Αίθρα Λυκουρέζου έκανε αγωγή στη Μάρθα Κουτουμάνου - Τι ζητά;
Το Πρωινό όμως εντόπισε τον αδελφό του γαμπρού, Παύλο Ντε Γκρες που δεν αρνήθηκε να κάνει μια δήλωση στη Αναστασία Ζάρκα για το θέμα, επιβεβαιώνοντας το γεγονός.
«Εγώ πα΄ντα έρχομαι στην Ελλάδα, ο γάμος τυχαίνει να γίνεται τώρα. Έχω κοστούμι! Αλλού να ρωτήσετε τις λεπτομέρειες, να ρωτήσετε τον αδελφό μου. Είμαι πανευτυχής για τον γάμο, νομίζω είναι πολύ χαρούμενος ο Νικόλαος. Εγώ αγαπάω να είμαι εδώ και να πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Είμαι ο αδελφός του, δεν έχει πει τίποτα ακόμα για τον κουμπάρο» αρκέστηκε να πει χωρίς να επιβεβαιώνει την ημερομηνία του γάμου.
