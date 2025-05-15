«Λιώνει» η Sharon Osbourne: Σοκάρει η εμφάνισή της - Δεν μπορεί να πάρει καθόλου βάρος

Η Sharon Osbourne έμοιαζε σχεδόν αγνώριστη καθώς βγήκε στο Λος Άντζελες, μετά την παραδοχή ότι συγκεκριμένο σκεύασμα αδυνατίσματος (γνωστό πλέον σε όλους) είχε αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία της.

Η πρώην κριτής του X Factor ήταν από τις πρώτες διασημότητες που επιβεβαίωσαν δημόσια τη χρήση του φαρμάκου για τον διαβήτη, αφού η δραματικά αδυνατισμένη εμφάνισή της προκάλεσε ευρεία ανησυχία.

Αν και αρχικά ήταν ευχαριστημένη με τα αποτελέσματα μετά την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής τον Δεκέμβριο του 2022, η Osbourne παραδέχτηκε ότι φοβόταν ότι το είχε παρατραβήξει, παρά το γεγονός ότι αποκάλυψε τον περασμένο Νοέμβριο ότι είχε σταματήσει το φάρμακο για λίγο καιρό.

Sharon Osbourne's shocking appearance after admitting Ozempic won't let her gain weight https://t.co/wEgOJbE7HW — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 14, 2025

«Δεν μπορώ να πάρω βάρος και δεν ξέρω τι έχει κάνει στον μεταβολισμό μου, αλλά δεν μπορώ να πάρω καθόλου, γιατί νομίζω ότι το παράκανα», αποκάλυψε η ίδια στο podcast του Howie Mandel.

Η τελευταία της έξοδος στο Χόλιγουντ φαίνεται να επιβεβαιώνει τις ανησυχίες της, με την 72χρονη να είναι σκιά του εαυτού της. Αυτή δεν είναι η γνώριμη εικόνα της Sharon Osbourne.

Αφού έζησε μεγάλο μέρος της ζωής της στο προσκήνιο, η Sharon έχει υποβληθεί σε μια σειρά επεμβάσεων όλα αυτά τα χρόνια, όπως γαστρική ζώνη, πλήρες λίφτινγκ προσώπου, ανόρθωση ματιών, εμφυτεύματα στήθους, κοιλιοπλαστική και μπότοξ.

Όσο για το γιατί στράφηκε στο να πάρει το συγκεκριμένο σκεύασμα αδυνατίσματος, η Sharon είπε ότι «όλοι το έκαναν». Η ίδια είχε συζητήσει στο παρελθόν το ταξίδι της απώλειας βάρους με τον ηθοποιό Colson Smith, ενώ εμφανιζόταν στο Celebrity Big Brother το 2024. «Οι άνθρωποι που δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το βάρος δεν έχουν ιδέα πώς είναι και πώς αισθάνεται κάποιος», ανέφερε η σύζυγος του Ozzy Osbourne.

Πηγή: skai.gr

