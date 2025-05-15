Lady Gaga: Αποκάλυψε πως μικρή εργάστηκε σε ελληνικά εστιατόρια - Βίντεο

Στην αποκάλυψη ότι σε νεαρή ηλικία εργάστηκε σε τρία ελληνικά εστιατόρια στις ΗΠΑ προχώρησε η Lady Gaga σε συναυλία της. Ανέφερε δε, ότι υποδυόταν την Ελληνίδα για να κερδίζει κάτι παραπάνω σε... tips. Ένας από τους θεατές τράβηξε βίντεο τη στιγμή που η τραγουδίστρια αποκάλυπτε το παρελθόν της και το ανήρτησε στο TikTok.

Σε αυτό, η Lady Gaga ακούγεται να λέει: «Δούλεψα σε τρία διαφορετικά ελληνικά εστιατόρια στη Νέα Υόρκη από τότε που ήμουν 15 ετών και συνήθιζα να προσποιούμαι ότι ήμουν Ελληνίδα για να παίρνω μεγαλύτερα φιλοδωρήματα. Λεγόταν “Το Αιγαίο” και το άλλο μέρος ήταν “Μέτσοβο”».

H δημοφιλής τραγουδίστρια διατηρούσε εκείνη την περίοδο σχέση με έναν Ελληνοαμερικανό, ο οποίος της έμαθε βασικά ελληνικά ώστε να είναι... πειστική στον ρόλο της Ελληνίδας. Όπως φάνηκε ο ρόλος ήταν επιτυχημένος, με την Lady Gaga να παίρνει το κολάι, καθώς σήμερα είναι και σπουδαία ηθοποιός.

H Lagy Gaga επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα, απολαμβάνοντας τις ελληνικές ομορφιές και την ελληνική φιλοξενία και λέει μόνο τα καλύτερα για τη χώρα μας.

Πηγή: skai.gr

