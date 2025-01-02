Η Lily-Rose Depp, κόρη του Johnny Depp και της Vanessa Paradis, μπορεί να είναι ένα από τα ταχύτερα εξελισσόμενα ταλέντα του Χόλιγουντ, αλλά εξακολουθεί να προσπαθεί να διατηρήσει την ιδιωτική της ζωή.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «The Daily Telegraph», η 25χρονη ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία τρόμου «Nosferatu», μίλησε για τη σχέση της με τη δημοσιότητα, τονίζοντας τη βαρύτητα που δίνει στο να κρατάει ορισμένα στοιχεία της ζωής της για τον εαυτό της.

«Κάθε δουλειά συνοδεύεται από ένα σύνολο συνθηκών και η φήμη είναι -κατά κάποιο τρόπο- μέρος της δουλειάς μας. Η σημασία για μένα ήταν να διατηρήσω μια αίσθηση, όπως η ιδιωτικότητα και η προσγείωση, και να προστατεύσω ό,τι μου ανήκει», ανέφερε η ίδια.

Η Depp έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη στην ταινία «Tusk» του 2014, αλλά η φήμη της εκτοξεύτηκε μετά την ερμηνεία της ως ποπ σταρ στη σειρά «The Idol», του HBO το 2023, στο πλευρό του The Weeknd.

«Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για πράγματα που δεν θα έπρεπε απαραίτητα να τους ενδιαφέρουν», δήλωσε η ίδια στη συνέντευξή της. Στη συνέντευξη, ανέλυσε επίσης πώς επιλέγει τους ρόλους της, σημειώνοντας ότι «εξαρτάται από το πού βρίσκεσαι τη δεδομένη στιγμή. Πάντα με ενδιέφερε να αναλαμβάνω ρόλους που έχουν κάτι διαφορετικό να ‘’πουν’’ στο κοινό. Για μένα, είναι σαν μια νέα πρόκληση να βουτάω σε έναν άλλο κόσμο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.