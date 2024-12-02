Ο μεγαλύτερος γιος του Eddie Murphy, ο Eric και η μεγαλύτερη κόρη του Martin Lawrence (Bad Boys), Jasmin μόλις πριν λίγες ημέρες αρραβωνιάστηκαν και το ανακοίνωσαν και επίσημα χθες. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2021 με τους διάσημους γονείς τους να δηλώνουν από την πρώτη στιγμή ενθουσιασμένοι που τα παιδιά τους ερωτεύτηκαν.

Και δεν ερωτεύτηκαν απλά, τα χρόνια που πέρασαν τους έδεσαν ακόμα πιο πολύ και στις 27 Νοεμβρίου ο Eric έστησε ένα πραγματικά μαγικό σκηνικό για να κάνει πρόταση γάμου στη γυναίκα της ζωής του. Με εκατοντάδες λουλούδια και κεριά και μια μεγάλη καρδιά στο φόντο.

"Αρραβωνιαστήκαμε. Ο Θεός μας ευλόγησε με μια αγάπη που νιώθουμε οτι ήταν μοιραία. Ανυπομονούμε για το νέο κεφάλαιο της ζωής μας" έγραψε η μέλλουσα νύφη δημοσιεύοντας το πραγματικά εντυπωσιακό βίντεο.

Εξίσου ενθουσιασμένοι είναι και οι συμπέθεροι που έχουν ξεκινήσει ήδη και τα πειράγματα μεταξύ τους για το ποιός θα πληρώσει τον γάμο. Με τον Martin Lawrence να δηλώνει πως ο Eddie Murphy του είπε να ετοιμαστεί να πληρώσει αυτός. Ενώ ανυπομονούν να δουν και εγγονάκια από τα παιδιά τους δηλώνοντας πως με τέτοιο dna το μωρό θα έχει σίγουρα χιούμορ και πλάκα.

