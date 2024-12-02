Πόσο βρώμικο είναι το κινητό σου τηλέφωνο;

Είμαστε όλοι ένοχοι που αφήνουμε το κινητό μας στο τραπέζι κατά τη διάρκεια του φαγητού, αλλά αυτό μπορεί στην πραγματικότητα να μας αρρωσταίνει. Ο μέσος όρος κινητών τηλεφώνων φιλοξενεί πάνω από 7.000 διαφορετικά είδη βακτηρίων, περισσότερα από ό,τι ένα κάθισμα τουαλέτας. Και όταν το φέρνεις στο τραπέζι, όλα αυτά τα μικρόβια μπορούν να μεταφερθούν στο φαγητό σου, προκαλώντας πιθανόν ασθένειες. Ποιος είναι λοιπόν ο σωστός τρόπος καθαρισμού του κινητού σου;

Η κακή υγιεινή των κινητών μπορεί να σε αρρωστήσει

Τα κινητά μας μάς ακολουθούν παντού, από το υπνοδωμάτιο στο μπάνιο, στη μετακίνηση και στο γραφείο. Υπολογίζεται ότι αγγίζουμε περίπου 150 διαφορετικά αντικείμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα βακτήρια από βρώμικες επιφάνειες να καταλήξουν στην οθόνη και τη θήκη μας.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι τα κινητά μας μπορούν να μολυνθούν με κάθε είδους δυνητικά παθογόνα βακτήρια. Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα σύγκρισης ανακύκλωσης κινητών Compare and Recycle, το 15% των Βρετανών δεν καθαρίζουν ποτέ τα τηλέφωνά τους, παρά το γεγονός ότι το 7% τα χρησιμοποιεί ακόμη και στην τουαλέτα.

Ο Δρ. Gareth Nye, επικεφαλής του προγράμματος BMedSci Medical Science στο Πανεπιστήμιο Cheshire, εξηγεί: «Καθεμία από αυτές τις επιφάνειες έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε μόλυνση με πιο επικίνδυνα βακτήρια. Μόλις βρεθούν στα χέρια μας, η επόμενη επιφάνεια που αγγίζουμε συνήθως είναι η οθόνη του κινητού, και τα βακτήρια μεταφέρονται από οποιοδήποτε αντικείμενο αγγίζουμε στο κινητό».

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν σκεφτούμε τη χρήση του κινητού στην τουαλέτα, προσθέτει ο Δρ. Nye. «Αυτό συσχετίζεται άμεσα με τη διάδοση βακτηρίων από τα κόπρανα. Φτάνουν φυσικά στα χέρια μας κατά τη χρήση της τουαλέτας, μετά στο κινητό μας, και συνεχίζουν να μεταφέρονται μέχρι να καθαριστούν και οι δύο επιφάνειες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τη διάδοση βακτηρίων γύρω από το τραπέζι κατά τη διάρκεια του φαγητού αν χρησιμοποιείς το κινητό σου ενώ τρως».

Ποια βακτήρια μπορεί να βρίσκονται στο κινητό σου;

Εξαρτάται από τη δουλειά σου, λέει ο Δρ. Nye. «Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, ακόμη κι αν δεν είναι στην πρώτη γραμμή, μπορεί να αναπτύξουν ένα εύρος βακτηρίων, με τα πιο κοινά να είναι τα Pseudomonas aeruginosa (που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές αναπνευστικές ή δερματικές λοιμώξεις) και Acinetobacter baumannii (που μπορεί να οδηγήσει σε μηνιγγίτιδα).

Οι μη εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας εξακολουθούν να φέρουν βακτήρια στα τηλέφωνά τους, με τα Gram-θετικά βακτήρια να είναι τα πιο κοινά. Αυτά συνδέονται με τροφικές δηλητηριάσεις και άλλα γαστρεντερικά προβλήματα. Σχεδόν όλες οι επιφάνειες κινητών φέρουν τα κοινά επικίνδυνα βακτήρια E. coli και στρεπτόκοκκους κοπράνων».

Πώς να καθαρίσεις το κινητό σου

Ακολουθούν μερικές κορυφαίες συμβουλές από τους ειδικούς της Compare and Recycle:

Πριν καθαρίσεις, αποσύνδεσε το κινητό σου για να αποφύγεις τυχόν ζημιές στις θύρες.

Αφαίρεσε τη θήκη του κινητού και πλύνε τη με ζεστό, σαπουνόνερο πριν την αφήσεις να στεγνώσει εντελώς. Αν η θήκη σου είναι δερμάτινη ή από PU δέρμα, χρησιμοποίησε ένα ειδικό καθαριστικό για να αποφύγεις μόνιμα σημάδια.

Καθάρισε το εξωτερικό του κινητού με ένα πανί χωρίς χνούδι για να αφαιρέσεις σκόνη και υπολείμματα.

Χρησιμοποίησε μια ξύλινη οδοντογλυφίδα για να αφαιρέσεις τη σκόνη και τη βρωμιά από τις θύρες του κινητού.

Χρησιμοποίησε ένα μαντηλάκι με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη ή ένα πανί ελαφρώς νωπό με ζεστό, σαπουνόνερο για να σκουπίσεις το εξωτερικό του κινητού, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές γύρω από τα κουμπιά και τις οπές των ηχείων. Απέφυγε να ψεκάσεις υγρά καθαριστικά απευθείας πάνω στο κινητό και στις θύρες του.

Πόσο συχνά πρέπει να το κάνεις αυτό;

Η καθημερινή απολύμανση, σε συνδυασμό με καλή υγιεινή χεριών, είναι αρκετή για να αποτρέψει τις περισσότερες λοιμώξεις, σύμφωνα με τον Δρ. Nye.

