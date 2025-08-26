Ο Χάρισον Φορντ αποκαλύπτει το μυστικό πίσω από τον επιτυχημένο γάμο του

Σε μια σπάνια συνέντευξη, ο εμβληματικός ηθοποιός Χάρισον Φορντ αποκάλυψε το μυστικό της διαχρονικής ευτυχίας στον γάμο του με την Καλίστα Φλόκχαρτ, με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και 15 χρόνια.

Μιλώντας στην εκπομπή του NPR Wild Card, με οικοδέσποινα τη Ρέιτσελ Μάρτιν, ο Φορντ τοποθετήθηκε ανοιχτά για την αγάπη αλλά και τις προκλήσεις που φέρνει η συντροφικότητα σε μεγαλύτερη ηλικία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «και οι μεγαλύτεροι μπορούν επίσης να αγαπήσουν. Νομίζεις ότι το να ερωτεύεσαι είναι υπόθεση της νιότης, αλλά το να παραμένεις ερωτευμένος, αυτή είναι η πραγματική πρόκληση». Ο γνωστός ηθοποιός επεσήμανε πως «είναι θέμα συντήρησης, φροντίδας και βασικά, να μην το χαλάσεις», δίνοντας έμφαση στη συνεχή προσπάθεια που απαιτεί ο γάμος.

Όταν η Μάρτιν σχολίασε πως αυτή η διαδικασία απαιτεί καθημερινή προσπάθεια, ο Φορντ απάντησε με το μοναδικό του χιούμορ: «με κάποιες ημέρες άδεια».

Ο πολυτάραχος ερωτικός βίος του Χάρισον Φορντ

Σε ερώτηση σχετικά με το διάστημα που ήταν παντρεμένος, ο σταρ ανέφερε: «Αφού με ρωτάς, θα σου πω ότι είμαι όλη μου τη ζωή. Παντρεύτηκα για πρώτη φορά στα 23 μου, κάτι που θα έπρεπε να απαγορεύεται από το νόμο». Ο Χάρισον Φορντ παντρεύτηκε για πρώτη φορά τη Μέρι Μάρκαρτ το 1964, με τον γάμο να λήγει το 1979. Αργότερα, παντρεύτηκε τη σεναριογράφο Μελίσα Μάθισον, με τον δεύτερο αυτόν γάμο να διαρκεί από το 1983 ως το 2004, οπότε και χώρισαν οριστικά.

Η τρίτη του σύζυγος είναι η δημοφιλής ηθοποιός Καλίστα Φλόκχαρτ, γνωστή μέσα από το τηλεοπτικό Ally McBeal. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2010, με τη Φλόκχαρτ να είναι 22 χρόνια νεότερη του Φορντ. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2002 στη 59η απονομή των Χρυσών Σφαιρών, κι ένα χρόνο αργότερα ο Φορντ δήλωνε στο περιοδικό Hello! «είμαι ερωτευμένος».

Ο ρομαντικός έρωτας στη ζωή του Χάρισον Φορντ

Κατά τον Φορντ, «ο ρομαντικός έρωτας είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς και ολοκληρωμένους τύπους αγάπης, και πιστεύω ότι υπάρχει η δυνατότητα για αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής σου». Ο ίδιος υπογράμμισε πως «δεν εξεπλάγην που μπόρεσα να ερωτευτώ, και δεν εξεπλάγην που το έκανα», δηλώνοντας περήφανος για τη σταθερότητα και το πάθος που διατηρεί στη σχέση του.

Το διάσημο ζευγάρι, το οποίο γιόρτασε φέτος την 15η επέτειο του γάμου του, παραμένει τρανό παράδειγμα ότι η αγάπη και ο έρωτας όχι απλώς επιβιώνουν, αλλά ανανεώνονται με τον χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.