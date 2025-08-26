Σόφι Τέρνερ: Η ηθοποιός του «Games Of Thrones» αποκάλυψε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την κατέστρεψαν

H Σόφι Τέρνερ (Sophie Turner) αποκάλυψε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν βαθιά επίδραση στην ψυχική της υγεία και σχεδόν την κατέστρεψαν. Η ηθοποιός έγινε διάσημη ως «Sansa Stark» στη σειρά «Game Of Thrones» του HBO το 2011, ακριβώς την εποχή που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να κερδίζουν έδαφος και δημοτικότητα.

Η Τέρνερ βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά το ντεμπούτο της στη σειρά, ωστόσο στη συνέντευξή της στο περιοδικό «FLAUNT» παραδέχεται ότι η πίεση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ήταν επιζήμια για την ψυχική της υγεία.

«Νομίζω ότι τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης άρχισαν να γίνονται πολύ δημοφιλή μετά την έναρξη της σειράς, οπότε είχα μερικά χρόνια ηρεμίας και γαλήνης και μετά έπρεπε να προσαρμοστώ. Είχε τόσο βαθιά επίδραση στην ψυχική μου υγεία, περισσότερο από ό,τι μπορώ να σας περιγράψω, που σχεδόν με κατέστρεψε σε πολλές περιπτώσεις», ανέφερε η ηθοποιός.

H Σόφι Τέρνερ με τον πρώην σύζυγό της

Μάλιστα, η Τέρνερ αποκάλυψε ότι τα επόμενα χρόνια υπέφερε από άγχος, κατάθλιψη και διατροφική διαταραχή. Η θεραπεία την έσωσε, σύμφωνα με την ίδια, ενώ η ηθοποιός τόνισε ότι είναι απαραίτητο να μιλάμε για την ψυχική μας υγεία. Λίγες ημέρες πριν η ηθοποιός είχε πει ότι δεν θα φύγει ποτέ ξανά από το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού επέστρεψε στο Λονδίνο μετά το διαζύγιό της από τον πρώην σύζυγό της, Joe Jonas. Χώρισε από τον 36χρονο τραγουδιστή το 2023 και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.



