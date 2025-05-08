Liam Payne: Στην πρώην σύντροφό του η διαχείριση της περιουσίας των 24 εκατ. λιρών

Ο σταρ Λίαμ Πέιν (Liam Payne) άφησε πίσω του μια περιουσία, που αγγίζει τα 24,3 εκατομμύρια λίρες, χωρίς ωστόσο να έχει συντάξει διαθήκη.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, η πρώην σύντροφος και μητέρα του γιου του, η δημοφιλής τραγουδίστρια Σέριλ Τουίντι, είναι πλέον νομικά υπεύθυνη για τα χρήματα, την ακίνητη περιουσία και τα προσωπικά αντικείμενα του Πέιν, καθώς ορίστηκε διαχειρίστρια της περιουσίας του.

Στο πλευρό της θα βρίσκεται και ο δικηγόρος της μουσικής βιομηχανίας, Ρίτσαρντ Μαρκ Μπρέι, ο οποίος επίσης θα έχει καθήκοντα διαχειριστή. Σημειώνεται ότι ο διάσημος καλλιτέχνης έχασε τη ζωή του τον περασμένο Οκτώβριο σε ηλικία 31 ετών, έπειτα από πτώση από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου τρίτου ορόφου στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Η περιουσία του ήταν σχεδόν 28.6 εκατομμύρια λίρες αλλά μετά την αφαίρεση χρεών και εξόδων, ανέρχεται στα 24.279.728 λίρες. Σύμφωνα με την νομοθεσία στην Αγγλία και την Ουαλία, όταν κάποιος πεθαίνει χωρίς διαθήκη, η περιουσία του περνά κατά προτεραιότητα στον ή στη σύζυγο και μετά στα παιδιά.

Η πρώην τραγουδίστρια των Girls Aloud, έχει πλέον τη δυνατότητα να μεταφέρει τα χρήματα σε καταπίστευμα για τον Μπέαρ, ο οποίος τώρα είναι εννέα ετών.

Το ζευγάρι ήταν μαζί για δύο χρόνια, από το 2016 μέχρι το 2018. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν γνωρίσει την τεράστια επιτυχία με τους One Direction, ο Πέιν το 2008 είχε περάσει οντισιόν για το «X Factor», όπου η Σέριλ ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής, όπως αναφέρει ο «Guardian».

